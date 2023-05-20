自由廣場》水稻上山？ 中共又搞大躍進

◎ 徐儀安

月中VOA一篇《中共力推「退林還耕」》的深入報導，讓外界窺見中國境內正掀起一場農業版的「大躍進」，深受矚目。各地官員為追求上級所謂的「糧食安全」，強推「退林還耕」政策，挖掉蔬菜等經濟作物、毀壞綠化帶，在非常理地帶種植糧食類作物。

報導內容指出，中國當前的「退林還耕、水稻上山」等運動，地方官員執行的方式猶如新冠肺炎防疫清零的恐怖模式，非糧食作物被迫剷除，山坡地等林木遭到砍伐，且在山坡地種植水稻、水泥地舖紅土種植地瓜等，根本無法成功採收，只能乾等農作物自然死亡。然而官員毫不在意，因為本質上這是為討好中央政府，保住官位，也因此被批評是「大搞形式主義」，將農民生計置之度外，村落一步一步走向破產。

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筆者認為，事件本質為地方官員投上級所好，以致「政治正確」凌駕專業。整體事件猶如回到一九五七年的中國，當時由毛澤東發起「大躍進」運動，主要為工業與農業上的追求，但最終以資源遭過度開發、嚴重破壞及浪費及生態環境惡化而釀致「大飢荒」，最終導致上千萬人因此非正常死亡。

中國境內貧富差距本就甚大，各地農民生活早已被貪腐的政府摧殘至苦不堪言，如今又因為中共領導人的無理政策，導致農民雪上加霜，恐淪為現代版大躍進下的犧牲品。

（作者現任研究機構助理）

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