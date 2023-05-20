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自由廣場》﹙青年時評﹚賴辭職參選vs.侯帶職參選

2023/05/20 05:30

◎ 林子堯

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，立刻引來各界質疑其「落跑」。國民黨顯然也有備而來，質疑賴清德副總統才是落跑。但其實，若侯友宜真要比照賴清德模式，也該立即辭去新北市長職務，讓行政院安排代理市長，避免市政空轉，未來甚至可能還會引發罷免問題。

首先，何謂落跑？賴清德、侯友宜的做法全然不同。若拿賴清德台南市長最後任期辭職，擔任行政院長，以及行政院長辭職，參選黨內總統初選，這當中都有一項極為重要的關鍵，那就是「辭職」，沒有「吃碗內看碗外」的問題。拿總統初選來說，內閣資源豐富，賴清德若以行政院長帶職參選，勝算豈不更高？但他以辭職展現誠意！更不用說，再早前賴清德辭台南市長，讓行政院派代理市長，確保台南市政不空轉，其政治理念與行事風格可謂鮮明。

侯友宜若要比照賴清德模式，應該立即辭去新北市長職務，讓行政院安排代理市長，避免市政空轉，未來甚至可能還會引發罷免問題。（本報資料照）

相較之下，侯友宜或國民黨顯然「兩邊都想要」，不敢辭職是怕市長補選失敗，但這就是「韓國瑜翻版」。筆者身為高雄市民，當時親眼所見就是韓市長從起心動念到正式參選總統，市政空轉停擺，大決策不敢進行，對整體高雄市民權益損傷至深，沒想到現在侯友宜竟要重蹈覆轍！

至於現職地方民代參與縣市長選舉，歷年來各政黨包含國民黨多有此模式，此為政治人才甄補常態，與縣市首長或行政首長帶職參選不可相提並論，必須加以釐清。

最後，筆者認為若要正本清源，避免韓國瑜模式再現，應當從《總統副總統選舉罷免法》修法做起，直接禁止縣市首長以現職參選，登記日便喪失公職。但當前相較修法的剛性規定，根本之道應是政黨自律，不讓地方市政空轉，以市民福利為重，才是民主政黨首要顧念。否則會被批評心中沒有市民，國政也恐難以國民福祉為先。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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