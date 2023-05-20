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自由廣場》房價與遷都︰中生代說話

2023/05/20 05:30

◎ 黃惟冰

近日房價議題再度成為討論焦點，不論是看漲，還是看跌，都有許多認同者。然而，包括央行持續升息，增加房貸壓力；金融機構加強信用管制，提高豪宅購戶與投資客的自備資金成數；修改《平均地權條例》，降低預售屋炒作空間等等，都已對房價造成一定向下的修正效果。這點，不需戴上政黨的有色眼鏡斷章取義，因為資本市場的真金白銀最真實。只要看看上市建商與代銷的股價與每股盈餘變化，就知道對他們來說，現在真的不比過去好賺。

事實上，台灣地狹人稠，如果大多數的國人都只想居住在雙北，或中南部的少數精華區，那麼物以稀為貴，隨著財富與通膨的累積，熱門地區的房價自然易漲難降，因為總是有人等著買。

正本清源，高房價問題是結果，不是原因。任何人想要解決房價問題，唯一的方式，就是改善台灣區域發展不均的現實。唯有工作機會、醫療水準、就學品質與生活環境能夠明顯提升，今天的房價凹陷區，才有機會獲得更多青睞，逆轉人口向少數地區集中的長年趨勢。

最後，檢視目前三位總統候選人的相關主張，賴清德在行政院長任內，就提出「首都減壓」。柯文哲則曾稱，「鄉下有鄉下的樣子」。至於侯友宜，除了有「包租公」的經驗可以分享外，還沒提出具體主張。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

◎ 魏思源

民進黨主席賴清德近日赴政大與學生座談時，被問到高房價問題，他反問有無注意到「房價現在在降？」引發輿論熱議與炸煱，顯示多數民眾還無法認同台灣房價正在下降的說法。

台北市的房價高得嚇人，上班族就是不吃不喝起碼也得花十六年之久，才能買到一間公寓。雖然政府在民意的壓力下，祭出十一波打炒房政策，但是房價仍未見明顯下跌。這時讓我們想起賴副總統擔任立委時曾經提出「遷都」的主張，把行政院、立法院遷到中部，也要幫台北市減壓。如果遷都的方案能付諸實行，高房價的問題就有機會獲得解決。而且遷都的積極意義還不僅止於此，合理的規劃各府、院、部、署的相關位置，能讓人口及生活場域自然產生移轉，平衡南北發展，並且創造工作機會，降低失業率，甚至以極端氣候演變的角度來評估，台北遷都實在需要及早綢繆並規劃施行。

世界上已有部分國家為不同因素而遷都的前例，賴清德何不在這次競選總統時，再次向社會大眾表達遷都是他對國家發展的主張，將其列入政見，以爭取民眾支持！

（作者為資訊業工程師，宜蘭縣民）

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