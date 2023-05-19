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自由廣場》我讓長輩愛上屋頂光電！

2023/05/19 05:30

社區發展協會執行長的法寶

◎ 江志弘

「厝頂賣電會使趁錢！」我是嘉義縣大林在地人，江志弘，也是明華社區發展協會執行長。我幫社區活動中心裝太陽能板，售電收入用來發敬老金、辦社區活動，大家都笑呵呵。

你問我怎麼做的，來，請聽我從2015年在社區活動中心屋頂，裝上第一片光電板開始說起。

經營社區、回饋社區，從社區為出發點的屋頂光電

2015年我們明華社區，因為多年推動節能減碳、農村再生有成，拿到嘉義縣金牌社區競賽的銀牌獎和獎金100萬元。

那時候社區發展協會一直在思考，這筆錢該怎麼回饋社區，如果不可能永遠靠政府補助，怎麼繼續開拓社區的財源，永續經營，還能和地方長輩一起分享？

過去經營低碳社區的過程裡，無意間接觸到許多環境友善的資訊，我才熊熊想到，對齁，太陽能板會是一個好選擇，能有基本的售電收入，有錢賺還能減碳更可以降低屋頂溫度，於是我們協會幹部討論討論之後，決定從社區活動中心屋頂開始，裝上9KW太陽能板。

遇到擔心的居民，我拿出一項法寶「讓長輩有賺到的感覺」

雖然有那麼好的想法，但是當時也有長輩很擔心，覺得太陽能板「有輻射」會害死大家。

這些居民都是我的厝邊，我很了解他們，其實是因為不清楚太陽能板是什麼，才會感到擔憂。所以咧，我拿出一項法寶，是什麼呢？就是每兩個月一期的台電電費單，還有協會的存摺，讓大家對照著看，讓長輩們了解，太陽能板完全不會害人，而且最實在的，就是每兩個月真的有錢自己進來！

不要講電廠，要講大家「聽得懂的話」

從推動第一片屋頂太陽能板，一路走到2019年居民支持我們組成「有限責任嘉義縣大林公民電廠生產合作社」，讓社區成功轉型成立公民電廠合作社，我覺得推動的關鍵，就是必須要和居民培養信任感，而且說一些在地長輩聽得懂的話。我們不要一開始說什麼「公民電廠」、「淨零碳排」這些話，阿公阿嬤聽到，不是怕怕的，就是霧煞煞。

尤其，在我們農村的經驗裡面，因為農民多少都有參與過合作社，講合作社，一句一句慢慢講，一個社員一個社員這樣互相推薦，比較能說服人。時間一長，這些長輩也會因為實際的回饋，對太陽能板放下戒心，例如明華社區從108年起每年300元重陽禮金、老人康樂活動，公民電廠合作社社員每年1萬元的分紅等等，用賺到「零用錢」的方式，吸引大家來關心、來參與。

屋頂裝光電，真正妥當！全台社區都該一起動起來

屋頂裝光電，對我們明華社區，甚至是大林的居民，都是一件稀鬆平常的事。雖然推動過程難免遇到一些小波折，但是屋頂裝光電，能帶來基本的收入、能隔熱防漏，還能讓社區一起參與，以我個人的經驗來講，全台各地的社區裝太陽能板，絕大多數都不成問題。

最近看到新聞，聽說立法院在討論「新、增、改建建物強制裝光電」修法，身為公民電廠的推動者，我是舉雙手贊成。

以我長期協助住家安裝光電板的經驗，許多既成建物原本已有安裝一顆電表了，就很難再騰出多餘的空間，加裝光電板的電錶，連電源開關箱也沒有空間再做修改。真正一勞永逸的做法，就是在蓋房子前，就把光電系統考慮進去。

另外，對社區來說，有了固定的財源，維護居住品質和鄰里生活都比較輕鬆，不要說我們明華社區，都市的社區大樓裝了光電，也可以讓住戶少繳管理費，省下公共電費，何樂而不為？

（作者為嘉義明華社區社區發展協會執行長）

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