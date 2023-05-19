自由廣場》一分鐘看懂「聯大第2758號決議」

◎ 蘇緯政

自由時報十八日頭版報導，美國聯邦眾議院外交委員會於五月十六日通過「臺灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）」，主要為反制中國以扭曲「聯合國大會第二七五八號決議」來阻礙臺灣參與國際組織的惡劣行為。

該法案指出，聯大第二七五八號決議只處理中國代表權問題，沒有涉及臺灣，並強調美方反對任何在未經臺灣人民同意下試圖改變臺灣地位的倡議。

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一九七一年十月廿五日聯合國大會通過第二七五八號決議：「大會記取《聯合國憲章》的原則，考慮到恢復中華人民共和國的合法權利，對維護《聯合國憲章》與對聯合國必須謹守憲章的原則都是重要的，承認中華人民共和國政府的代表是中國駐聯合國的唯一合法代表，以及中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一。決定恢復中華人民共和國的所有權利，承認其政府的代表是中國駐聯合國的唯一合法代表，並立刻將蔣介石的代表從其在聯合國與所有附屬組織非法佔有的席位逐出。」筆者用「二個重點、三個沒有」，引領年輕朋友快速看懂這份決議：二個重點：

一、只決定「中國代表權」問題：承認中華人民共和國在聯合國代表中國及中國人民。

二、驅逐蔣介石的代表：承認中華人民共和國政府是中國駐聯合國的唯一合法代表。

三個沒有：

一、沒有任何一個文字提到「臺灣」。

二、沒有承認臺灣是中華人民共和國的一部分。

三、沒有授權中華人民共和國在聯合國代表臺灣及臺灣人民。

結論就是，聯大第二七五八號決議，僅處理中國代表權問題，不涉及臺灣。所以，中國片面宣稱聯大第二七五八號決議已經承認「臺灣是中國的一部分」，根本是誤導國際視聽、意圖矮化臺灣、剝奪我國主權。只要我們堅定信念、齊心努力，結合國際友人對我們的熱情支持，讓國際社會看見臺灣人民的集體意志與堅定決心，相信臺灣一定可以成為區域及世界和平、繁榮與永續發展的關鍵力量。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

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