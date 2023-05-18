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自由廣場》從名畫談女性物化與女性性慾

2023/05/18 05:30

◎ 陳俊光

日前，因為被批評物化女性，台灣基進吳欣岱醫師發文說明其對身體的態度，並分享與其他女性談論自慰的影片。此事被媒體報導以後，物化的批評並未消失，反而更多了些不堪入目的留言，顯見許多人對「物化」的誤解以及對女性性慾的敵視。

類似的狀況，也在一八六○年代的巴黎發生過，當時馬內發表的「草地上的午餐」、「奧林匹亞」觸怒大眾，被批評為淫穢敗德。然而這兩幅畫構圖與內容襲自文藝復興畫家提香的名畫「田園音樂會」、「烏比諾的維納斯」，裸露的程度也不超過提香或同代畫家安格爾；為何會引起軒然大波？

關鍵在於提香、安格爾等人畫的裸女，或溫柔如水或堅毅如神，或沉睡酣夢或眼望他處、少數直視觀者的女人莫不眼神迷離、不勝嬌羞，肌膚也都散發珍珠般的光澤；反觀馬內筆下的裸女，竟敢以冷漠的眼神直視觀者、體態也不完美。直言之，馬內的女人更像有感受、有情緒的真人，拒絕服從男性觀者的慾望，或說「拒絕物化」。

吳醫師的情形也是如此，無論是言詞或影像的呈現，總是真誠直白、絕不討好男性凝視（引自約翰伯格的論點）。她甚至在影片中說明「女性非但不必依靠男性生存、也不必依靠男性以獲得性歡愉」，更傷害了男性的自戀。正如馬內，她拒絕女性物化、也攜手其他女性爭取賦能，卻被（根本不懂物化為何物的）人批評為「自我物化、物化女性」，甚至被施加蕩婦羞辱；這正是因為其顛覆了父權宰制。

說實話，身為異性戀男性，乍見討論女性自慰的影片，我也有些不舒服。但是，為了讓我女兒（以及所有台灣的女兒）未來可以更自在地面對自己的身體、可以更自由地表達自己，我願邀請社會大眾支持吳醫師，助其爭取「女性可以勇敢做自己」的空間。

（作者是精神科醫師）

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