自由廣場》沒有戰爭就是和平?

◎ 蔡敏雄

除了侵略者，極權中國與俄羅斯，沒有人不渴望和平。有「和平學之父（the Father of Peace Studies）」尊稱的挪威社會學與和平學研究者約翰‧加爾通（Johan Galtung）認為，並不是沒有戰爭狀態就是「和平」。他甚至把和平分成「消極的和平（Negative Peace）」，意即雖然沒有戰爭，人民卻處於被壓迫、飢餓、遭人權侵害等構造暴力狀態。另一種則是既沒有戰爭，也沒有構造暴力，真正能夠過著和平安穩生活狀態的「積極的和平」（Postive Peace）。

中國境內目前雖然無戰爭，儘管有人說「民主不能當飯吃」，但是，在不民主的中共統治下，防疫強制封控，不但百姓被封鎖家中沒飯吃。就連出門買飯吃的自由都沒有，「積極和平」的生活對他們來說何其夢幻；圖博（西藏）與新疆也非戰爭狀態，但圖博人被欺壓迫害。新疆維吾爾族人被送往集中營再教育、被種族滅絕，他們豈能奢望過「積極和平」的生活？中共對其統治的百姓，尚且容不下「和平」，國民黨、侯友宜與郭台銘要與中共謀和平，不是異想天開，就是痴人夢話。

請繼續往下閱讀...

當今，國際社會同聲譴責中國是破壞印太及台海地區和平穩定的罪魁禍首。「台灣有事，就是全球有事」以及「抗中保台」已成全球共識，各國也紛紛強化防衛能力之際，國民黨、侯友宜與郭台銘不但不敢譴責中國侵略我國，反而指責小英政府購買防衛武器是挑釁、是把台灣變成彈藥庫，顛倒是非、背離國際社會共識，只為屈膝討好中國，他們要謀求「有尊嚴的和平」，豈非詐騙一樁？

二○一九年，習近平的「九二共識，一個中國，台灣方案」，接著國台辦強調「九二共識」是只有兩岸「各表一中」，沒有「一中各表」。顯然「中華民國」已被習近平所消失。國民黨與郭台銘等還要再自欺欺人，挑撥就是因為民進黨不承認「九二共識，一中各表」，才會導致武力犯台？明年大選，他們仍要重施故技，以「票投民進黨，青年上戰場」、就是「選擇戰爭」來煽惑恐嚇民眾。日前國防部長邱國正在立法院強調，「一旦兩岸開打，台灣沒有前後方，處處是戰場」，上不上戰場何異？國民黨人與郭台銘，如果奢言要給民眾「有尊嚴的和平」，那不如就憑實力爭取，而不是跪著仰賴中共的施捨！

（作者是小兒科內科醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法