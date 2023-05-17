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自由廣場》也請關心弱勢者的數學能力

2023/05/17 05:30

◎ 劉天祥

日前台大電資學院院長表示，鑑於新生數理化程度降低，以及培育國家半導體人才，高中有必要增加自然科必修學分。

其實長期而言，台大生素質降低是必然的。一九八三年我考大學時，和我同一年出生的台灣人約四十萬，其中讀台大的約兩千人；現在十八萬個十八歲台灣人，約有三千人讀台大。從每兩百人一人到每六十人有一人，程度能不降低嗎？

為了提供半導體人才，要高中生不管對自然科有無興趣，多上必修課，這是把人工具化！要當半導體人才，把數理學好是他自己的責任。半導體工程師領高薪時，難道會分一些給當年對自然科沒興趣，陪他讀自然科必修學分，後來沒從事半導體業的人嗎？

去年開始，到一所兼收高中職生的私中擔任學習障礙生課輔志工。教的大部分學生，數學程度連小學高年級都不到。我從國小三年級數學開始教，讓學生用計算機，有的學生學得興味盎然。問他們上學校數學課時都在做什麼？回答不外乎睡覺、發呆、偷看手機。有的老師知道全班大都聽不懂，許多時間用來聊天。教育部辦國中會考，把學生數學程度分了ＡＢＣ，去年得Ｃ的約四分之一。拿這所私中餐飲科學生為例，三分之二以上會考是Ｃ，高職數學對他們有如天書，這些人學餘式定理、三角函數有何意義？還不如好好從國小數學複習起，對他們日後的人生還有些幫助！

再拿去年統測數學Ｂ為例，四萬考生中，兩萬人考四十分以下。數學考廿五題單選不倒扣，得四十分經機率校正，實際只是會五題。而這兩萬人高職三年至少上過三百節數學課！這三百節課的收穫到底是什麼？

半導體工程師選舉時有一票，國中會考數學得Ｃ的學生也有一票，希望政府也別忘了這些學生。

（作者為退休教師，台南市民）

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