自由廣場》中國特色社會主義之愛好和平

◎ 張國財

一如莎士比亞說的，將玫瑰換個名字，它仍是同樣芬芳─俄羅斯普廷拐彎抹角地說「特殊軍事行動」，它仍然不折不扣是揮軍入侵烏克蘭的戰爭！中國習近平說的「愛好和平是中華民族的文化基因」、「中國是世界和平的建設者」，這種包裹著「中國特色社會主義」糖衣的「愛好和平」和「世界和平」，仍然是許多中國周遭國家聽了都憂心忡忡、啞然失笑的鬼話！

距離台灣僅一百多公里的菲律賓巴丹群島，其當地原住民法定代表希達哥近日對媒體表示「島民恐懼和憂心的是，可能某天一早醒來，發現巴丹群島已經被中國入侵」。希達哥「指名道姓」恐懼和憂心巴丹群島被中國入侵，而非恐懼和憂心被美國、日本或台灣入侵，到底是對中華民族愛好和平的文化基因與世界和平的建設有嚴重的誤解，還是早已看穿了中國戴著「愛好和平」、「建設世界和平」的假面具後面的那副猙獰面目？

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中國特色社會主義有多愛好和平，當然不是中國（習近平或官方）自己說了算。

日本前首相安倍晉三率先強調的「台灣有事就是日本有事」，演化到今天「台灣有事就是全球有事」的民主國際共識；再由歐美政界人士一方面警示中國切勿輕舉妄動，另一方面相繼組團到抗中最前線的台灣加油打氣，可見在民主國際不再對共產社會姑息綏靖後，共產中國掛和平羊頭賣霸權狗肉、睜眼說瞎話的那一套，民主國際已不再容其自彈自唱，而是點起狼煙相互示警了。

其實，中國特色社會主義的問題，不在它的愛好和平是多是少，而是它的字典裡根本沒有「和平」二字，諾貝爾和平獎自一九○一年頒發以來，「愛好和平」的「中華民族」，唯二的得主是達賴喇嘛與劉曉波。諷刺的是，達賴喇嘛一九八九年戴上和平桂冠時，是流亡印度身分；劉曉波二○一○年獲獎時，正因前一年的「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」，被關押中國黑牢，劉曉波及妻子劉霞無法到挪威領取諾貝爾和平獎，而這樣的中國談和平，該要從何說起？

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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