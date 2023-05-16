自由廣場》青年就業方案應納入社福政策內推動

◎ 陳劍賢

行政院日前為解決青年低薪失業，通過投資青年就業方案第二期﹙二○二三年至二○二六年﹚ 預算一六○億元，協助八十萬名青年就業，但從二○一九年開始推動本方案迄今，去年十五歲至廿九歲青年失業率仍有八點三八％，顯見青年低薪失業問題仍然未解，社工界咸認為青年就業係長期性問題，應納入社會福利政策項下，以社會促進方式推動青年就業，並以多元方式解決青年失業問題，而非只有勞動部媒合青年就業能竟其功。

社會促進是為了使特殊國民﹙如失業青年、婦女等﹚能分享社會整體發展成果，進而達到個人發展「機會平等」目的之社會福利制度，就業促進是調解勞動巿場機制的措施，亦即政府使用公權力介入勞動市場，為就業機會弱勢國民增加其就業可能性，維護其基本勞動之權益。

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台灣自二○一○年以後，全民的失業率維持在三點七％，但十五歲至廿九歲青年失業率仍維持在十％上下，成為勞動市場的常態；適逢社會福利基本法日前立法院三讀通過，筆者建議比照原住民及身心障礙權益保障法，訂定僱用一定比例的青年工作權益保障法，才是協助青年就業根本之道。

另外，福利給付必須與就業促進相結合，英美各國等福利國家自一九九○年代以來，皆強調福利領取者必須進入就業市場，台灣就業保險法的失業給付，要求失業者必須向就業服務機構辦理失業及求職登記後，若仍無法就業，才得以領取失業保險給付，因此青年就業方案應朝積極性福利方向努力。

勞動部從二○一四年就提促進青年就業方案，前後將動支預算達三百億元，如何有效執行預算，筆者反映社工界意見，誠摯建議行政院將青年就業方案納入社福政策項下統籌執行，才能徹底解決青年低薪失業問題。

（作者曾任台東縣議會秘書長，現任台東縣體育發展基金會董事長）

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