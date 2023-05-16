晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》青年就業方案應納入社福政策內推動

2023/05/16 05:30

◎ 陳劍賢

行政院日前為解決青年低薪失業，通過投資青年就業方案第二期﹙二○二三年至二○二六年﹚ 預算一六○億元，協助八十萬名青年就業，但從二○一九年開始推動本方案迄今，去年十五歲至廿九歲青年失業率仍有八點三八％，顯見青年低薪失業問題仍然未解，社工界咸認為青年就業係長期性問題，應納入社會福利政策項下，以社會促進方式推動青年就業，並以多元方式解決青年失業問題，而非只有勞動部媒合青年就業能竟其功。

社會促進是為了使特殊國民﹙如失業青年、婦女等﹚能分享社會整體發展成果，進而達到個人發展「機會平等」目的之社會福利制度，就業促進是調解勞動巿場機制的措施，亦即政府使用公權力介入勞動市場，為就業機會弱勢國民增加其就業可能性，維護其基本勞動之權益。

台灣自二○一○年以後，全民的失業率維持在三點七％，但十五歲至廿九歲青年失業率仍維持在十％上下，成為勞動市場的常態；適逢社會福利基本法日前立法院三讀通過，筆者建議比照原住民及身心障礙權益保障法，訂定僱用一定比例的青年工作權益保障法，才是協助青年就業根本之道。

另外，福利給付必須與就業促進相結合，英美各國等福利國家自一九九○年代以來，皆強調福利領取者必須進入就業市場，台灣就業保險法的失業給付，要求失業者必須向就業服務機構辦理失業及求職登記後，若仍無法就業，才得以領取失業保險給付，因此青年就業方案應朝積極性福利方向努力。

勞動部從二○一四年就提促進青年就業方案，前後將動支預算達三百億元，如何有效執行預算，筆者反映社工界意見，誠摯建議行政院將青年就業方案納入社福政策項下統籌執行，才能徹底解決青年低薪失業問題。

（作者曾任台東縣議會秘書長，現任台東縣體育發展基金會董事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書