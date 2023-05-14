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自由廣場》台中人談中捷事故

2023/05/14 05:30

◎ 王至劭

中捷事故造成一死十傷，一位很優秀、對社運非常熱心的林淑雅教授，躺軌道五十一分鐘身亡。這場工安意外事件，在監視影像出籠後，可以確定中捷的緊急處置有嚴重疏失。

第一、根據行控中心影像與訊號紀錄，在吊臂於十二點二十七分零四秒墜落後，零五秒時行控中心連跳十六次「線路接地警報」，但行控中心居然只是打給台電詢問有無跳電，而未確認車站內外軌道短路原因，更無人致電出事的豐樂站。

第二、月台上其實也有「緊急斷電箱」。當時安保人員已經跑到月台頂端，非常靠近管制區斷電箱的地方，如果能迅速將其斷電，車子動不了，就能避免此一悲劇的發生。由此可知中捷平常預警訓練嚴重不足，是一家管理有問題的公司。

而中捷董事長林良泰首場記者會一開始，還要大家為中捷員工拍手，並在議會中造謠捷運自動駕駛是前市長林佳龍決定的。事實是二○一四年四月胡志強擔任市長、林良泰當交通局長時他自己決定的，這方面完全是他自己處理的。其心態的詭異、冷血、卑鄙，真是不可思議。

墜落建案吊臂的建商興富發，已經有好幾案出過問題，事實上，林佳龍會落選原因之一，地方議論已久，就是他不願意對一些黑心建商低頭，有些民衆卻不理解。

林良泰已經於十二日提出辭呈，但希望盧秀燕市長能確實調查此次嚴重疏失的原因與責任歸屬，確實改進，而不是只有「斷尾求生」。

（作者為工程主管，台中市民）

大體檢不能只喊口號

◎ 莊孝雄

中捷事故臺中市政府善後處理認為應「強化安全、成立調查小組、全線大體檢、重罰重求償」。既然要體檢安全為何捷運仍然照常營運？公共設施如橋樑、道路、隧道、鐵道、高速公路、高鐵、機場、港口碼頭等等，若要實施安全檢查，標準作業程序就是停止對外營運，做內部檢修，以利資料正確完整呈現；臺中市政府體檢程序卻是「車照跑表照跳」，令人不解。

記得台中捷運於二○二○年十一月十六日開始試營運，同月二十二日因事故暫停試營運，直到隔年三月二十五日才重新試營運，四月二十四日停駛檢修，四月二十五日開始收費，有事故就暫停營運待查明緣由後才放行，這是公共運輸設施工安體檢ABC，安全第一，考量營利虧損與否根本是本末倒置。

台中捷運軌道事件肇事者，主謀固然是興富發建設公司，台中捷運應變措施也有待商榷，事發當時保全員已發出求救呼喊，捷運列車員未即時收到呼救訊號，未及停駛而釀禍，一連串的失誤檢整，顯然中捷本身突發狀況專業訓練不足，難辭其咎。

（作者業國際貿易，台中市民）

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