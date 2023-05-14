自由共和國》林修民／美國模糊對台防衛策略 或許該檢討了

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在國會評估，中國如果犯台，台積電遭到封鎖將造成半導體和貨運斷鏈，將影響全球每年最多一兆美元損失（法新社檔案照）

林修民／科技專欄作家

事實上台灣的半導體供應鏈不只台積電，而且整個資通訊半導體供應鏈極其複雜，一旦破壞其中的平衡，對全球經濟損失遠遠超過一兆美元（路透檔案照）

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在國會評估，中國如果犯台，台積電遭到封鎖將造成半導體和貨運斷鏈，將影響全球每年最多一兆美元損失，因為美國超過九成的先進晶片都來自台灣，涵蓋各領域的電子設備，造成的衝擊也特別廣泛。事實上台灣的半導體供應鏈不只台積電，而且整個資通訊半導體供應鏈極其複雜，一旦破壞其中的平衡，對全球經濟損失遠遠超過一兆美元，甚至遠超過經合組織（OECD）預估的烏俄戰爭二．八兆美元。

海恩斯指的每年六千億到一兆美元損失算法，筆者認為應該指的是以每年伺服器產約二兆美元，加上智慧型手機約五千億元，再乘以台積電在伺服器與智慧型手機內晶片的製造市占率計算而來。因為海恩斯所指的台積電囊括九成高階晶片通常就是用在伺服器以及高階手機。AMD在EPYC架構以及台積電先進製程幫忙下，近年來在伺服器市場屢有斬獲，而且即便是intel的伺服器，其內部晶片組（Chipsets）長年以來也是找台積電代工。智慧型手機更不用說，幾乎所有旗艦級手機晶片（不管iPhone或是Androids）都是台積電製造。

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台積電產品只有在伺服器與手機的終端產值即可高達一兆，但資通訊產品已經全面滲透至人類生活當中，其他台積電晶片生產應用還包個人電腦（桌上型，筆記型與平板電腦），電競／遊戲產業（PS5與Xbox 運算晶片都是），網通產業（常見Wi-Fi與5G基地台），甚至之前還有德國部長來信關心的汽車產業。因為只是缺少幾顆晶片就會造成整台汽車無法出貨，這一課讓全球所有產官界記憶猶新。

但台灣半導體業不是只有台積電

除台積電邏輯高階晶片九成市佔率外，台灣晶圓代工整體全球市佔率七十七％，封測五十七％都是世界第一。一旦台海發生戰爭，遭到衝擊的遠不止上述伺服器與手機產業。許多上述所有個人電腦相關產業、網通產業，電視產業（台灣電視晶片全球市佔率超過八十五％），音響／耳機（如AirPod）還有很多一般終端消費者不熟的醫療儀器晶片，工業產品／機器人晶片。事實上，如果不是德國部長破天荒為了車用晶片發布給台灣經濟部長的信，一般民眾很少知道半導體晶片不是只有平常接觸的消費級用，還有很多是隱藏在供應鏈中的汽車與工業應用。

國際貿易分工潮流下，半導體供應鏈早已分細緻分流形成一個平衡的狀態，突然的亂流如（戰爭）所造成的影響常常造成無法預料的損失。例如之前Covid-19疫情時所造成的電腦產品缺貨的長短料問題。產能的調配難以預估最後大家沒想到最後是幾顆PMIC（電源管理IC）造成整機無法出貨，而資通訊產品周邊這些可能非先進的成熟晶片可能平常被人忽視，但整機出貨不能沒有他們，而這些產品卻是台灣非台積電以外廠商的主力，例如台灣廠商在NOR快閃記憶體全球市佔率接近七成，這些負責儲存程式碼卻是很多上述資通訊產品必備的元件。

台灣半導體有事就是日韓半導體有事

由上可知，台海一旦發生戰爭，對全球經濟的影響光是對全球資通訊產品產值就遠遠超過一兆美元。筆者個人認為光伺服器，手機，電腦，以及汽車這四大產業全球損失就超過三兆美元。如果把上述其他資通訊應用加進來更可能超過五兆美元。而這些損失不是只有台灣承受，日本和韓國皆為半導體供應鏈大國，一旦整機終端產品無法出貨，韓國強項的DRAM與日本半導體設備與材料也將一起受害。最近日本首相與韓國總統互訪也終結了雙方二○一八年以來互相用半導體出口武器的貿易戰，主因就是為因應中國的侵略行為做準備。

美防衛對台模糊戰略的探討

除資通訊半導體產值外，如果再加上台灣海峽控制日韓能源與其他貿易路線，一旦台海有事對全球經濟損失絕對夠稱為世界大戰級。美國長期對台防衛模糊政策肇因起防止當年的國民黨籍的台灣領導人想要反攻大陸，即使當年最挺台的美國艾森豪總統以及杜勒斯國務卿都對簽訂當年的中（台）美共同防禦條約時小心翼翼，深怕被國民黨拖進戰爭中。事實上，台灣過去歷史中，除了國民黨曾經要消滅中國共產黨外，多數台灣人對中共都無冤無仇，從來就不會想主動挑起戰爭，當然不會主動興起去攻擊製造台海緊張。美國或許應該適時檢討長期模糊策略，以免中國誤判造成世界大戰。

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