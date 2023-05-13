自由廣場》代理教師有話要說

◎ 張凱翔

自由時報近日陸續刊登「代理教師寒暑假上班掀討論 全志盟：假期應持續進行課程準備」報導，及「也談教師團體爭福利」讀者投書，對於代理教師寒暑假出勤有不同看法。身為現職代理教師，需要補充說明如下：

全志盟主張寒暑假不是教師假期，應持續進修提升教學專業能力。但實際狀況是目前部分縣市以尚未通過之「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第十六條之二『草案』」做為要求代理教師寒暑假出勤的依據，甚至要求「寒暑假每週上班四十小時」，比兼任行政職務教師工作時數還長（兼行政教師寒暑假除第一週及最後一週外，僅上班半天，下午以輪值方式輪班）。若家長團體希望教師暑假能夠有持續精進的時間，應該支持代理教師寒暑假比照正式教師出勤，讓代理教師保留精進提升教學專業能力的時間。

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至於陳校長投書稱代理教師依照約聘僱人員給假辦法並無寒暑假部分，與事實不符。代理教師相關權利義務係依據高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法（以下簡稱聘任辦法）規定，並非依據「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」聘任。該辦法第二條第一項規定對約僱人員的定義，亦與代理教師之定義或工作性質不同。實際狀況為目前聘任辦法未規定之事項（如請假）地方主管機關參考中央及地方各機關聘僱人員給假辦法辦理，但大多數縣市考量代理教師性質與約聘僱人員不同，在慰勞假部分並未比照辦理，而是比照編制內正式教師給予寒暑假（如同編制內正式教師給予寒暑假但不另給予特休假）。但既然代理教師與約聘僱人員性質不同，建議修法方向以參考性質較相似之教師請假規則為宜，維持目前代理教師寒暑假比照正式教師出勤規定。

（作者為代理教師，新北市民）

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