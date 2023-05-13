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自由廣場》「核電廠蓋在板橋好不好？」

2023/05/13 05:30

◎ 石一佑

「核電廠蓋在新北板橋好不好？」最近成了板橋人碰面打招呼的熱門語，也成了在地人的笑柄。一個板橋選出來的新北市議員葉元之，竟然在電視談話節目上脫口說出「OK！」，真實曝光了自己的無腦行為。

事後，這位板橋民代發現引發在地選民怒火後，為了跟不負責任的談話切割關係，還反過來指責這是網軍斷章取義，並坦承「板橋根本沒有地方蓋核電廠，這是假議題」。

既然是假議題，為何另一位出生於板橋的總統擬參選人郭台銘，也夸夸其談打出「一縣市一核電廠」的政見，希望當選後可以在全台廣設小型核電廠。核廢料怎麼辦？民意支持嗎？民意若不支持，郭董要硬上？還是所講的這些話就當一陣風？

身為民意代表與政治人物，本該秉守政治風範與責任，不可以輕易草率發言，更何況核電是一個這麼重要的國家能源議題，怎可信口開河，亂開選舉支票呢？可惜的是，每逢選舉將屆，就有政客胡謅鬼扯，用畫大餅的方式希望解決國家經濟發展問題，並吸引一些無腦民代，蟻附其後。

《莊子．徐无鬼》說：「羊肉不慕蟻，蟻慕羊肉。羊肉，羶也。」權力，就像羊肉，吸引人追逐尾隨。但民主的可貴在於選民的素質，如果選民可以透過智慧來辨別誰是可信賴的政治家、誰是信口雌黃的政客，相信台灣民主之路將能走得更為長遠。

（作者現任新北市板橋區政顧問）

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