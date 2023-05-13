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自由廣場》備戰才能止戰的鐵證

2023/05/13 05:30

◎ 張世賢

《日經亞洲》主筆十一日分析指出，審查與箝制言論十分嚴格的中國網路，近日出現異象。向來是敏感禁忌的武統台灣議題，似乎突然解禁，否定鷹派「戰狼外交」的論調紛紛出現，未遭刪除，看來當局還有意任其發酵，傳播諸如「當前國際情勢嚴峻，武統台灣不切實際，極其危險」、「解放軍將陷於四線作戰的不利局面」等難得一見的說法。

一葉落而知秋。近年來台灣全民漸漸凝聚了「備戰保台」的意志，積極整軍經武，並成功拓展國際外交，在習皇顯露稱霸野心而引發民主陣營警覺後，台灣站上了文明世界抵抗野蠻共產集團的第一線，成為捍衛既有良好國際秩序與普世價值的前鋒。從安倍晉三「台灣有事，就是日本有事」開始，漸漸形成「台灣有事，就是世界有事」的國際共識，來台交流合作的各國朝野重要人物絡繹不絕，台灣終於衝破長年被中共打壓孤立的局面，是世界重要媒體新的關注報導焦點。

除了台灣加強禦敵軍備外，美日等盟友經常在台灣周邊海域和空域舉行大規模聯合軍演，平日亦不時派遣機、艦來此展示「自由航行」的權利，美國在軍備、外交等方面的援台力道尤其強勁，聯合各國警告中國勿輕率對台動武的態勢極為明顯。

中共建黨百餘年來，一直以宣傳、欺騙起家。它近年不斷出動大批軍機、軍艦圍台騷擾，甚至以航母示威，並播放演習攻台的火網交織影像，官兵面目猙獰，喊打喊殺，一方面使其軍中壓力緊繃，也會使中國百姓惶惑不安，顯現不良的副作用。引發舉世反感而合作保台的中共「戰狼」，眼見聯軍難惹，情勢不妙，趕緊扭轉大內宣的風向，以免武統的火苗燒回自家。十足證明「備戰才能止戰」，是千古不易的真理。也殷盼日前倡言「反戰」的部分學者，能以此一最新發展為鑑，一起來鼓勵台灣鄉親堅定自我防衛意識，確保我們的民主自由！

（作者為故宮退休研究員，桃園市民）

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