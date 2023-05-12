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自由廣場》拆解郭台銘的邏輯問題

2023/05/12 05:30

◎ 藍伯昌

郭董又回來了！若論初選的媒體聲量，恐怕很少有其他參選人可以贏得過他。然而，近似政治自殺的言論，讓人瞠目結舌。我們來看看郭董有哪些致命的邏輯問題。

「若要投民進黨那就生肺癌好了」：實際上，台灣的肺癌主因來自菸害（二手菸、三手菸）、烹調油煙、移動汙染源（主要是車輛的廢氣，特別是柴油廢氣）等，不抽菸、不住在工廠等空污地區的人得肺癌的比例更高。

「一縣市蓋一小型核電廠」：小型模組化反應爐（SMR）雖然在安全問題上可能較傳統核能電廠好一些，但德國聯邦核廢料管理安全辦公室的報告卻指出，根據他們的研究，SMR在發生嚴重事故時，放射性污染會遠遠泄漏至核電廠外。此外，SMR發電效率差，發電成本高，要應付民生用電，恐怕不止是一縣市一座，而是每一個鄰里都得要一座。更甭說，目前尚未有成功商轉的案例，且產生的核廢料雖然放射性毒性較低，但最終核廢料仍然需要一個貯藏庫。

「八萬機器人打八萬共軍」：機器人大軍並非完全不可能，只是目前的技術要讓機器人變成將近四十年前電影魔鬼終結者T-800那樣來應用在戰場上，恐怕還得等上猴年馬月。再者，這個說法最大的謬誤是假設當台灣進步到可以做出T-800了，全球軍費支出第二的中國，做不出更好的武器，還是只能派解放軍來肉搏？真是笑掉大牙。

「高雄市需要CEO型的市長，因此不需要議會監督」：即使是企業CEO，也需要向董事會負責，並不是想做什麼就可以硬幹，即使像川普這樣最接近郭董理想中的「CEO型總統」，還是得受制於憲政體制的相互牽制。

「因為我不獨，你不武，我只要不獨立，你就不要武，我們就是中華民國。只要我們高舉中華民國國旗，唱中華民國國歌，我覺得他們就不會來」：這大概是郭董所有發言裡頭最讓人看破手腳的一句話了。台灣高舉中華民國國旗，唱中華民國國歌多久了？中國有說不動武嗎？

郭台銘有大量的資產掌握在中國政府的手裡，提了這麼多想法，是為了台灣好，還是在為自己中國的資產解套謀求生路呢？

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

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