自由廣場》塔吊工安的眉角

◎ 拱祥生

台中捷運豐樂公園站周遭工地塔吊掉落捷運隔音牆，造成人員傷亡，高樓施工塔吊「工安」成為全民關注焦點。對於這類高風險工項，不應只有鄰捷運才要求檢視，而是全面加強檢討，才能避免「天降橫禍」。

高樓施工都會採用塔吊來吊放施工機具及材料，但這類施工後拆除不見的假設工程，卻是屬於營造業高風險工項。本次事故是在拆除塔吊階段發生，從影片發現是拆除主塔吊的副塔吊主柱和吊放主塔吊鋼纜，都因為支撐不住主塔吊主臂桁架重量發生彎折及斷裂，導致主臂桁架從高空經撞擊建築外牆往中捷軌道撞去。不幸中的大幸是高架捷運攔住桁架，未波及道路車輛及行人，否則後果不堪設想。

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該塔吊起重機是採用內爬式，相對於外爬式起重機成本較低，安全性也較高；施工面是整個工區平面圓周，必然有小部分會超過建築平面範圍。不論鋼纜斷裂是否為災變原因之一，仍要提醒：鋼纜應定期更換，而不是目視檢查發現破損才更換。因為鋼纜鋼絞線破損不易察覺，而且部分線徑破損就會引發連鎖斷裂，大意不得。

除了塔吊本身專業力量計算檢核、材料管制及機械接頭補強，近鄰塔吊施工周遭環境安全管理也是重點。本次捷運有「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規範臨捷運開發或是建築行為，主要是「大地工程」考量，避免因為鄰捷運的開挖工程發生類似新竹「天坑」事件，評估重點是開挖及監測，對於高架段的塔吊墜落風險並無監測要求。現階段應修改「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第十二條，對於高架段捷運設施應提出塔吊拆除計畫書及高空作業防墜落施工計畫，才能降低憾事發生機率。更重要的是，所有塔吊都要一視同仁全面巡檢及研擬對策，才是確保工安圭臬。

（作者為台灣省土木技師理事、大地技師、水保技師）

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