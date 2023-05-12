自由廣場》（青年時評）日韓和解的台灣啟示錄

◎ 羅紹銘

日相岸田文雄與韓國總統尹錫悅本月七日在首爾會面，岸田文雄在會後表示：對於日本在殖民時期給韓國人民造成的苦難，他備感心痛。尹錫悅也回應：歷史問題的存在不意味著兩國不能更近一步加深關係。面對區域威脅，日韓雙方在民主價值以及加強供應鏈安全的立場越趨一致，有助於「亞洲北約」的概念從理論走向落實。

筆者認為，亞洲北約的概念在近年逐漸浮上檯面，其中最難克服的問題，即是日韓雙方的歷史情結。亞洲北約的概念在二○二二年的北約峰會即可看出雛型，日韓澳紐四個非北大西洋國家首次被邀請參加，而印度則在二○二三年與北約進行戰略對話，甚至派遣戰機前往法國參加北約的聯合演習。以上種種都回應了英國在今年初的呼籲，即「建立一個與北約相仿的模式，確保印太地區的自由開放和安全」。

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事實上，不管是出於自身國家利益的考量，抑或推廣民主價值在國際社會建立準則和規範，北約在蘇聯瓦解後堅持至今早具有「不只侷限於歐洲」的特徵，不論是面對跨國恐怖主義威脅或中國的崛起，北約具有輻射全球特別是印太地區的能力，近年亞洲北約的概念被討論即是其中一例。

就日韓而言，面對中國以及北韓對區域安全的挑戰，亞洲北約的「均勢」構想長遠來說是對雙方有益的，因此對殖民歷史傷痛的諒解可以為此構想提供落實的條件。

而面對日趨升高的台海局勢，看到世仇日韓對彼此的諒解，台灣內部更應該有「面對中國兵臨城下，即便無雄兵百萬也不可束手待斃的精神」，做好該有的準備，並且深化與區域夥伴的合作，發展不對稱戰力，以嚇阻中國犯台野心。

（作者為台灣基進青年部專員、英國巴斯大學政治與國際關係大二生）

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