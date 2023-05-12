晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（青年時評）日韓和解的台灣啟示錄

2023/05/12 05:30

◎ 羅紹銘

日相岸田文雄與韓國總統尹錫悅本月七日在首爾會面，岸田文雄在會後表示：對於日本在殖民時期給韓國人民造成的苦難，他備感心痛。尹錫悅也回應：歷史問題的存在不意味著兩國不能更近一步加深關係。面對區域威脅，日韓雙方在民主價值以及加強供應鏈安全的立場越趨一致，有助於「亞洲北約」的概念從理論走向落實。

筆者認為，亞洲北約的概念在近年逐漸浮上檯面，其中最難克服的問題，即是日韓雙方的歷史情結。亞洲北約的概念在二○二二年的北約峰會即可看出雛型，日韓澳紐四個非北大西洋國家首次被邀請參加，而印度則在二○二三年與北約進行戰略對話，甚至派遣戰機前往法國參加北約的聯合演習。以上種種都回應了英國在今年初的呼籲，即「建立一個與北約相仿的模式，確保印太地區的自由開放和安全」。

事實上，不管是出於自身國家利益的考量，抑或推廣民主價值在國際社會建立準則和規範，北約在蘇聯瓦解後堅持至今早具有「不只侷限於歐洲」的特徵，不論是面對跨國恐怖主義威脅或中國的崛起，北約具有輻射全球特別是印太地區的能力，近年亞洲北約的概念被討論即是其中一例。

就日韓而言，面對中國以及北韓對區域安全的挑戰，亞洲北約的「均勢」構想長遠來說是對雙方有益的，因此對殖民歷史傷痛的諒解可以為此構想提供落實的條件。

而面對日趨升高的台海局勢，看到世仇日韓對彼此的諒解，台灣內部更應該有「面對中國兵臨城下，即便無雄兵百萬也不可束手待斃的精神」，做好該有的準備，並且深化與區域夥伴的合作，發展不對稱戰力，以嚇阻中國犯台野心。

（作者為台灣基進青年部專員、英國巴斯大學政治與國際關係大二生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書