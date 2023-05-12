晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》公務人員主管加給 不應免稅

2023/05/12 05:30

◎ 黃明聖

又到五月報稅季節，大家忙著報稅。但是民國七十六年十月財政部的一紙行政命令（財政部76/10/05台財稅第761187694號函），將公務人員主管職務加給予以「免稅」至今，合理嗎？

十四職等的事務官，每月領取三．七三五萬的主管職務加給，加計年終獎金共發給十三．五個月，一年的免稅所得可超過五十萬元。如適用卅％的稅率，一年他就省下十五萬元的所得稅。

一、民間公司的主管加給，要課稅。同樣是主管加給的名稱，官員和民間人士的租稅待遇完全不同，明顯違反「租稅公平」。

二、主管職務加給是屬「人事費」，其中的「薪水」科目。當事人每月經常性、固定領取。給予之對象是個人。

三、主管特支費是「業務費」。並非固定領取，且需要單據「實報實銷」。給予之對象是職位，該職位主管有使用權，應沒有所有權。

四、在「待遇支給辦法」主管職務加給項下加註「即原主管特支費」，即認定為免稅，不顧「人事費」與「事務費」之會計性質不同，是當年的稅務人員素養有問題嗎？

國稅局一直念茲在茲「實質課稅原則」，不管其名，只重其實。現行公務人員主管職務加給這樣處理，但是其他的稅務案件爭執，卻常引用「實質課稅原則」，老百姓會服氣嗎？公務人員主管加給，還要免稅嗎？

（作者為政治大學財政系教授，政大財稅研究中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書