自由廣場》公務人員主管加給 不應免稅

◎ 黃明聖

又到五月報稅季節，大家忙著報稅。但是民國七十六年十月財政部的一紙行政命令（財政部76/10/05台財稅第761187694號函），將公務人員主管職務加給予以「免稅」至今，合理嗎？

十四職等的事務官，每月領取三．七三五萬的主管職務加給，加計年終獎金共發給十三．五個月，一年的免稅所得可超過五十萬元。如適用卅％的稅率，一年他就省下十五萬元的所得稅。

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一、民間公司的主管加給，要課稅。同樣是主管加給的名稱，官員和民間人士的租稅待遇完全不同，明顯違反「租稅公平」。

二、主管職務加給是屬「人事費」，其中的「薪水」科目。當事人每月經常性、固定領取。給予之對象是個人。

三、主管特支費是「業務費」。並非固定領取，且需要單據「實報實銷」。給予之對象是職位，該職位主管有使用權，應沒有所有權。

四、在「待遇支給辦法」主管職務加給項下加註「即原主管特支費」，即認定為免稅，不顧「人事費」與「事務費」之會計性質不同，是當年的稅務人員素養有問題嗎？

國稅局一直念茲在茲「實質課稅原則」，不管其名，只重其實。現行公務人員主管職務加給這樣處理，但是其他的稅務案件爭執，卻常引用「實質課稅原則」，老百姓會服氣嗎？公務人員主管加給，還要免稅嗎？

（作者為政治大學財政系教授，政大財稅研究中心主任）

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