自由廣場》通勤月票上路 車要夠才行

◎ 王中玄

日前行政院通過「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃將採一千二百元無限搭乘公車、捷運、台鐵及公共自行車等；中彰投苗、南高屏則採「城際通勤」、「都市內通勤」兩月票，其他縣市也將分別提出需求，自七月起實施。

北北基桃採一千二百元無限搭乘各種交通工具，可說比原來雙北之間的一二八○元月票，且只有公車和捷運適用的福利，範圍且擴大至基隆和桃園，受惠的通勤民眾將更多。

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但各縣市政府宜注意的是，通勤月票上路，也要促請中央持續補助各公車或客運業者，多開闢路線，並顧及班次的增加和轉乘的便利才行，否則徒有便宜的通勤月票，沒有公車路線或轉乘不便，還是不太能誘使民眾拋棄自行開車或騎機車上、下班的習慣。

以基隆現在鬧得民怨四起的9026號客運來說，一小時才來一班，有通勤月票又何用？市長謝國樑說要租用遊覽車取代，其實並不合法，也非治本之道，應另行解約，雇用合法能正常發車輸運旅客的客運業者才對，否則應請交通部增闢相同路線的業者，增加通勤者的方便才是。

另外，中南部及宜、花、東縣市，公車或客運路線少，班次也不多，民眾已養成自行騎機車或開車的習慣了；若要使通勤月票發揮政策效果，宜開始規劃各鄉鎮間公車路線的普及，班次且不能太少，才能確實達成。

各縣市通勤月票若成功，甚至於可整合成全國性各區域皆可適用，如北北基桃的通勤票，在假日也可到中南部或宜花東使用，那麼連觀光旅次和效能也能增加呢！

（作者為退休公務員，台北市民）

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