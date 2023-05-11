晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》通勤月票上路 車要夠才行

2023/05/11 05:30

◎ 王中玄

日前行政院通過「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃將採一千二百元無限搭乘公車、捷運、台鐵及公共自行車等；中彰投苗、南高屏則採「城際通勤」、「都市內通勤」兩月票，其他縣市也將分別提出需求，自七月起實施。

北北基桃採一千二百元無限搭乘各種交通工具，可說比原來雙北之間的一二八○元月票，且只有公車和捷運適用的福利，範圍且擴大至基隆和桃園，受惠的通勤民眾將更多。

但各縣市政府宜注意的是，通勤月票上路，也要促請中央持續補助各公車或客運業者，多開闢路線，並顧及班次的增加和轉乘的便利才行，否則徒有便宜的通勤月票，沒有公車路線或轉乘不便，還是不太能誘使民眾拋棄自行開車或騎機車上、下班的習慣。

以基隆現在鬧得民怨四起的9026號客運來說，一小時才來一班，有通勤月票又何用？市長謝國樑說要租用遊覽車取代，其實並不合法，也非治本之道，應另行解約，雇用合法能正常發車輸運旅客的客運業者才對，否則應請交通部增闢相同路線的業者，增加通勤者的方便才是。

另外，中南部及宜、花、東縣市，公車或客運路線少，班次也不多，民眾已養成自行騎機車或開車的習慣了；若要使通勤月票發揮政策效果，宜開始規劃各鄉鎮間公車路線的普及，班次且不能太少，才能確實達成。

各縣市通勤月票若成功，甚至於可整合成全國性各區域皆可適用，如北北基桃的通勤票，在假日也可到中南部或宜花東使用，那麼連觀光旅次和效能也能增加呢！

（作者為退休公務員，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書