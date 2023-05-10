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自由廣場》（林保華專欄）中國的政治移民與經濟移民

2023/05/10 05:30

最近多家外國媒體報導有約六千五百名中國人從中國飛往厄瓜多後，開始長達三千七百公里的非常規陸路跋涉，走到美國與墨西哥邊境等待機會偷渡美國。他們都是從抖音（TikTok）等社群網站得知偷渡到美國的資訊，包括需要穿什麼樣的鞋、如何找到可靠的當地嚮導、需要支付多少錢等。

當習近平高喊中華民族偉大復興，在御用機構的全國人大以百分百得票率當選國家主席時，中國的中下階層卻用自己的腳投票。他們把畢生的儲蓄，甚至再加上向親友借錢，再冒生命危險，投入「長征」美國的賭注。可見所謂民族偉大復興，只是習近平這一小撮人的大發橫財而已，不但國家的資源，再把貪官污吏、民辦企業的血汗錢搜刮為己有！

這些人偷渡到美國，給美國製造難題。面對著可憐的這一群人，從人道的角度，似乎應該收容他們，然而這不是鼓勵更多的人非法偷渡？尤其是中國的偷渡者，變成美國公民以後，他們是效忠美國，還是中國，是一個大問題。

我自己就是漂泊多處的移民，在香港、美國也接觸過合法非法移民。他們基本上分為政治移民與經濟移民兩大類，也就是為政治理念還是為經濟利益移民。文革期間成千上萬人天天從中國偷渡到香港，被抓回去的「叛國投敵」者，殺不勝殺，關不勝關，結果以「追求資產階級生活方式」的經濟犯論處，扣押數天放回家；然而從廈門偷渡到金門者則以「叛國投敵」的政治犯槍斃。

改革開放初期移民外國或去留學的，大多為政治移民。他們有海外關係與黑五類，文革及其以前受盡迫害，一有機會就立即飛出去，他們大多反共；六四血卡（居留證）不論什麼人都受惠；再其後出去的多為權貴子弟及既得利益者，心態上就多為政府辯護。偷渡到美國者，則為中下階層，多為經濟問題而移民。

一九九三年六月初發生《金色冒險號》貨輪在紐約皇后區海灘擱淺就是一例。當時多以「一胎化」為由申請政治庇護。然而在獲准以後，許多人立即到中國領事館領取護照，與中國建立密切關係。一九九七年慶祝香港回歸的遊行，大多就由他們參與；以後法輪功與台灣過境外交，他們又成為對立面。也有坐飛機偷渡的，一到美國就不回去而申請政治庇護。如今「一胎化」取消了，又以「宗教迫害」為理由（當然也有真的）。中國政府對此是支持的，否則這些偷渡美國的資訊不可能在網上流傳。

去年，中國駐法大使盧沙野已表明他們在密切關注台灣，要一窩蜂把台灣人送進集中營進行再教育。沒抓進去的，可能就要「長征」來贖罪，像上面那些人一樣，請美國發落。這不是不可能，如果台灣人選上郭台銘作為總統的話。因為他說，只要他當選總統，「共機就不會擾台」。共機繞不繞台灣是由中共中央軍委主席習近平決定的，因此只有習近平對「阿銘」講過，他才敢如此說。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment

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