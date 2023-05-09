自由廣場》素人已經不素了

◎ 張約翰

這一週總統大選的氣氛與聲量都變得令人無法忽視。先是柯文哲在大學座談時拋出「起薪太低科系要縮編」話題，然後是郭台銘「一縣市一核電」的主張。由於兩個題目都有高度爭議，因此一瞬間就在社群平台上擴散開來。

說實話，其實兩人的主張都可簡單用一句話歸結，對理解議題的內涵沒什麼幫助，只不過是利於網路與社群的操作而已。柯文哲的高教主張背後，是將高教政策進一步向工具化傾斜，對高教的公共性毫無概念，這一點早就埋在高教工具化既得利益群體的心中，他只不過是敢說出來而已；而郭台銘把反核視為僵化的政治正確，想效法馬斯克以領導魄力推動技術突破，卻缺乏對技術的理解。這不代表兩人的主張都是單純的笑話，有更多值得務實討論的空間。

請繼續往下閱讀...

但在選戰下，沒人有耐心對議題深入理解。柯文哲當年以政治素人選上首都市長並連任，郭台銘也曾以政治素人爭取成為國民黨總統候選人。素人政治的特色，是其語言不受限於原本的政治文化，在政治老手面對高度爭議話題模糊化、採取任人解讀的曖昧政治語言規避表態時，素人卻敢於以直白的語言表達主張，因而給選民耳目一新的痛快感，在社群媒體所造成的政治光譜極化時代，正好成為擴大聲量的特色，因此曾經一時間在許多國家形成一股素人擊敗老手的風潮。

但隨著政治素人們取得執政機會，選民會發現，當初痛快的政治話語，不過是一種新的符號意義賦予過程，背後常常伴隨的是過去陳舊意識形態框架，只是賦予在不同的辭彙上而產生新鮮感。而且當長期投身選戰甚至取得執政機會後，素人已不再是素人。而後起的政治素人們，也在選民失去對素人政治的期待後，失去當選機會。

素人政治不見得只有玩弄符號新鮮感、藉煽動極化勝選的一面，也有打破原有政治文化框架、改變成規取得進步的可能性。不過就像一切符號的使用，都會不斷被加入新的意義成份，使其日漸遠離原始意義一樣，素人政治也是會隨著時間過去，被貼上愈來愈多的負面標籤。在選民對社群平台特性日益熟悉的時代，如果還只能靠離譜的話題來鞏固鐵粉，試圖在兩大黨間衝出第三條路，在選戰策略上可能已經過時了。

（作者是世新大學傳播博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法