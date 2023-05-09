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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚蔣介石訓斥秦剛

2023/05/09 05:30

◎ 王景弘

中國對台灣武嚇，引起各國關切，中國外交部長秦剛竟對「自古以來論」加碼，胡謅依「開羅宣言」與波茨坦公告，「台灣已歸還中國」。國際文件與條約規定都好像中國說了算。

扭曲開羅公報是國共「一個中國」計謀。國民黨引用這兩項戰時文件，以粉飾戒嚴統治的正當性；中國則想藉它取得繼承台灣主權的根據；國共都想剝奪台灣人民的權利，避而不提舊金山和約對台灣地位未定。

開羅公報與波茨坦公告，以至舊金山和約，都沒有決定台澎歸屬，最重要的證人是蔣介石，他是會議「三巨頭」之一，國民黨政府的史料有一份「蔣委員長與美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾在開羅聯合發表對日作戰之目的與決心之公報」。

新聞公報提到中國東北四省、台灣、澎湖群島，應歸還「中華民國」，但這是三國意向，不是終戰條約，蔣介石心知肚明，一九四九年一月十二日，他訓誡台灣省主席陳誠，「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一託管地性質」，不能胡說是「剿共最後堡壘」。

一九五○年六月二十七日美國總統杜魯門聲明，台灣的未來必需待太平洋地區恢復安全，對日和約締結，或由聯合國考慮。

一九五一年舊金山對日和約會議，蘇聯不滿和約草案只提日本放棄台澎主權，未規定歸屬，提出修正案，規定台澎主權應讓渡給「中華人民共和國」，但修正案被打消。

一九七一年十月廿一日，周恩來與季辛吉會談，抱怨舊金山對日和約竟未規定台澎主權歸屬，並質問不知道是誰草擬這樣的和約。

這些權威聲明，都證實台澎主權並未「歸還中國」，而台灣民主化，選擇與中華人民共和國互不隸屬，正是得到民主陣營支持的原因。

（作者為資深新聞工作者）

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