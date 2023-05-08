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自由廣場》台灣法院認證的中國海外秘密警察

2023/05/08 05:30

◎ 陳永昌

國安局長蔡明彥在立法院證實：台灣確實存在中國海外秘密警察，只是樣態與歐美國家有所不同。從美國執法當局公佈犯罪事跡來看，台灣民眾對於中國海外秘密警察流氓行徑並不陌生，愛國同心會與中華統一促進黨等統派團體所作所為如出一轍。

在紐約被捕的美國福建同鄉會共同主席盧建旺，與去年七月被台灣法院判刑定讞的前愛國同心會秘書長張秀葉一樣，移居海外歸化取得身份後，以服務鄉親為幌子，實際上從事共諜活動。

前者早在二○一五年九月習近平訪美時，動員同夥騷擾法輪功學員和平請願活動，以旗海遮擋法輪功海報與布條。三月底蔡英文總統過境紐約期間，再度組織中國僑民前往嗆聲抗議，不過是故技重施。

張秀葉最惡名昭彰事跡就是逗留101大樓等中國觀光客出沒地點，高舉五星旗營造「歡迎祖國同胞」假象，並叫囂挑釁一旁法輪功學員，甚至發生肢體衝突。以往被輕忽為心向北京的少數政治偏激份子，但張秀葉向法院坦承長期收受國台辦暨台辦系統金援，連曾經投入台北市議員選舉，都是以中國資金大肆宴客賄選，判刑前潛逃出境被通緝中。

依照美國司法部門起訴書，盧建旺等人劣行包括跟蹤、恫嚇或者毆打海外異議人士，台灣也發生過多起針對香港民主派人士的類似案例。二○一七年一月黃之鋒與羅冠聰搭機來台，參加台港民主人士交流活動，在機場遭遇統促黨人馬謾罵圍堵；二○一九年九月底，香港歌手何韻詩來台參加支持香港大遊行，遭統促黨黨部主委從後方潑灑紅漆攻擊。二○二○年四月，又有前香港銅鑼灣書店店長林榮基被潑漆，動手者自稱是統促黨成員。這幾起案例判決停留在表象刑事犯罪，未追究幕後主使者與中共關連性，再三輕縱，讓海外遙控黑手更加囂張。

台北公館一家專門收留香港流亡年輕人工作的「保護傘」餐廳，二○二○年十月先是被潑雞糞警告，具黑道背景嫌犯坦承接受中國金主出錢唆使；二○二一年八月中旬午夜進一步慘遭祝融，店內裝潢、機器與貨品全部付之一炬，最後關門停止營業！

少數賣力表現的中共在台協力者，扛著民主旗號反民主，假藉宗教信仰自由或反抗政治壓迫名義，一再濫用言論自由與集會結社自由，不斷傷害台灣社會，完全就是中國海外秘密警察化身，主管機關實有必要持續深入追查。

（作者為企業專業經理人）

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