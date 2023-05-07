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自由廣場》書本不一定只能放在圖書館

2023/05/07 05:30

◎ 李筱峰

去年六月十五日，我與莊萬壽教授等共六位教授聯名在本版發表〈搶救日漸消失的文化財〉一文，指出文史學者的藏書隨著退休、過往，而終致其畢生珍藏的藏書散失，甚至淪落紙漿廠，那是文化的一大浩劫！因此我們呼籲文化部、教育部，能正視此事，設法搶救！

事後我接到文化部和教育部的回應，說中央圖書館有在南部蓋新館，可存放該處云云，這些回應很明顯只是敷衍了事。我的問題不是我個人藏書的去處，而是全國文史哲學者的龐大藏書如何免於散失毀滅。

目前文史哲的學者的藏書要捐給各圖書館而受到拒絕的兩大理由是，一、圖書館已書滿為患，空間不足；二、當今數位化時代，紙本書已無價值，徒佔空間。前一理由確是事實，但第二理由非常可笑，沒有實體書，拿什麼數位化？

面對文化部、教育部的敷衍，面對各圖書館的困境，我最近想到一個暫時解決的辦法：我與我們台北教育大學陳慶和校長建議商量，在圖書館之外的教室、走廊、建物的角落牆邊…，擺設書架，放置教授捐出的藏書，讓同學自由取閱（閱畢放回）。陳校長很同意我的建議，終於通過校務會議，先以敝校「篤行樓」的一樓大廳的一面牆放置書架，開始試辦。

我建議全國各大、中、小學，可以一起試辦看看，書籍不一定只能放在圖書館，全校各大樓、教室、走廊...，都可陳列書籍。一來，可讓即將淪落紙漿廠的圖書免於浩劫；二來，學生隨處可以看到書籍，培養書卷氣，刺激閱讀風氣（即使只看到書背書名，都有刺激靈感的作用）；三來，以書牆做裝飾，也是一種美觀。

我期待全國各校可以試試看，也期待教育部能幫忙推廣。

（作者為台北教育大學名譽教授）

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