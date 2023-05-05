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自由廣場》請問郭董：你的小型反應爐多大？

2023/05/05 05:30

◎ 吳海瑞

核能發電始於一九五○年代，反應爐的容量（Capacity）從60MW擴增到1600MW。台灣核四廠規劃的兩機組，設計容量是各1350MW，最早的核一廠，是各636MW。

國際原子能總署（IAEA）將「小型（small）」定義為300MW以下，至700MW以下為「中型（medium）」。現在被媒體炒得火熱的「小型模組化反應爐（SMR）」，通常被定義為300MW當量或更小的核反應爐。

郭董提及在高雄半屏山「設置小型核電廠」，直接讓人聯想到（郭董之前曾赴日取經）這可能是奇異日立核能公司正在研發的「革新型清水式反應爐」，該公司官網上的產品名稱是THE BWRX-300 SMALL MODULAR REACTOR，顧名思義，說明這是容量300MW的SMR；而BWR是指「沸水式反應爐（Boiling Water Reactor）」，福島核電廠就是這類型式，當時因海嘯造成電廠失去外部電源，導致冷卻水無法注入，加上反應爐的壓力持續上升，無法順利釋壓而導致爆炸。奇異日立核能公司是此類反應爐的主要廠商，新產品（BWRX）是以現有的BWR為基礎改良設計的。至於進度，據世界核能協會（WNA）的資料，它是「近期部署的小型反應爐——開發進展順利」，《日本經濟新聞》曾報導，預估二○三五年前後才會邁入實用化階段。

如果「一縣市一小型核電廠」，不含金門、連江，台灣有廿個縣市，廿個上述小型電廠，合計容量將高達6000MW，這將是2.2個核四廠的規模。請問郭董，這是你要的小型核電廠？大到可以翻轉台灣的能源政策？八年內可以達成嗎？

如果郭董是指已在運轉的俄羅斯小型反應爐（KLT-40S），容量是35MW，那問題來了，它將面臨太陽光電的挑戰。廿一坪屋頂約可設計7KW的太陽光電系統，容量因素以12.5%計算（因為不是廿四小時發電），小型核能以90%計，則35MW的SMR反應爐，約3.6萬戶的廿一坪頂樓就可以提供這樣的電力。這時，還需要「一縣市一小型核電廠」嗎？

所以郭董，請告訴我們，這是你要的小型核電廠嗎？有成本競爭力嗎？

（作者為上市公司專業經理人）

郭大帥

◎ 林春發

小時候電視經常上演軍閥時代的連續劇，其中最讓人津津樂道的劇中人物是粗魯好色的張大帥，以及隨侍在側唯唯諾諾的丁副官，戲裡兩人一搭一唱的脫序演出，為當時的觀眾帶來許多歡笑。

記憶中有段戲碼是：山東省舉辦高中籃球比賽，到了女子冠亞軍賽時恭請張大帥蒞臨觀賞，順便主持頒獎典禮。

因大帥一生除了槍砲軍隊之外就是金錢和女人，從沒看過籃球這洋玩意兒，他看到球場上多名女學生為搶球亂成一團，心裡不捨又憤怒，於是把教育廳長叫來訓了一頓：「俺每年給錢辦學，你都弄哪兒去了？這些小姑娘們為了爭球，搞得披頭散髮，汗流浹背！還不快去多買些，一人給一個。」

近日為爭取國民黨總統候選人的郭台銘，企圖渲染台灣缺電以引發企業和人民恐慌，順勢拋出「半屏山設核電站」言論，看到高雄市民強烈反彈，無奈道歉後，不死心又加碼拋出「每縣市一座小型核電廠」的驚句，此言引發更多的議論。

郭台銘利用往日中國便宜的勞工以及極限管理，累積了不少財富，這成就值得肯定，然而近日角逐國民黨黨內總統提名的諸多言行，暴露了他不僅欠缺民主素養，對核電也認識不足，財大氣粗的作風比之軍閥時代的張大帥「毫不遜色」！如果真的當上總統，不知是台灣的幸或不幸？

（作者為退休教師，台中市民）

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