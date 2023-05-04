自由廣場》顏寬桓·李全教·陳致中

◎ 王洲明

顏寬桓、李全教、陳致中，三人是否能參選的話題突上檯面。

顏寬桓是否能參選，牽涉到國民黨黨內提名內規；李全教是否能重出政壇，牽涉到他議長賄選案所涉的判決法條；陳致中解職入獄，其出獄後是否能繼續參選，牽涉到立法院即將審查的《洗錢防治法》之立法時程。

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顏寬桓目前沒有公職保護傘，一審在二○二四大選前出爐的機率大，故顏家與藍營須有備案；李全教過往議長賄選案，如係涉犯《公職選罷法第二十六條》，二○二四重出江湖的機會就不大；至於陳水扁前總統未雨綢繆，先打《洗錢防治法》預防針，以免斷送陳致中未來從政之路！

公職選罷法第二十六條係針對內亂、外患、貪汙、賄選（妨害投票）等罪，設下終身不得參選的條款，顏寬桓與李全教兩人爭點在此；至於公職選罷法部分條文修正草案，將涉犯洗錢防制法列入終身不得參選，陳前總統咸認此「既違憲又不合理」。

前立委顏清標涉富豪汽車槍擊案，判三年半確定，未宣告褫奪公權，以立委身分入獄服刑；立委傅崐萁二○二○年因被控炒股遭判二年十月定讞，保有立委身分入獄。

台灣的司法判決無奇不有，百姓看得霧煞煞！司改的步調太慢了！

（作者為反賄選研究室負責人，著有《買票政治學》）

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