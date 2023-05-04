自由廣場》SMR的核廢料是多還少？

◎ 蔡美珠

郭台銘拋出「一縣市一核電廠」，呼應企業擔憂的缺電問題。行政院副院長鄭文燦受訪指出，小型核能電廠(SMR)的安全係數固然較高，但核廢料是比較多，還要經過環評跟地方民意，所以這個討論，要一下子跳到說每個縣市都設SMR，是不太可能的。地球公民基金會執行長蔡中岳也說，郭台銘多次談論核電的言論多有錯誤訊息，在沒有足夠準備下隨口對能源政策發表評論，必須予以釐清，避免未來台灣能源轉型走向錯誤的方向。

然而筆者也看到不同的說法。例如謝金河在去年七月二日播出的《老謝看世界》節目中就表示，近期有不少企業界聲音反映，或許反核不要反到很極端，宜考慮延後核一廠至核三廠的除役年限，他還說「最近有很多企業界跟我講，像包括王文淵董事長說，台塑在研究小型核電站，就是（供應）一百萬人用電，它沒有核廢料的問題」。

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到底小型核電廠的廢料，是如同美國核管會前主席麥克法蘭(Allison Macfarlane）、美國國家工程院院士艾溫(Rodney Ewing)與史丹佛大學博士後研究員克拉爾(Lindsay Krall)去年五月在《美國國家科學院院刊》發表一篇名為〈來自小型模組化反應爐的核廢料〉的研究(Nuclear waste from small modular reactors)所指出：「小型模組化反應爐每產生一單位電力會產生更多的核廢料，較傳統反應爐高出三十倍」，還是如同本土企業負責人所言，沒有核廢料的問題？應該要好好釐清。畢竟十年不是很久，不必急於一時，建議等待產學界的研究有具體結果之後再作定論。

（作者為退休教師，新北市民）

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