晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「九二共和」VS.「九二共識」

2023/05/03 05:30

馬英九在中國稱：台灣地區，大陸地區，都是中華民國，都是中國。侯友宜則稱，中華民國是「杯子」，台灣則是「水」，要守護中華民國愛台灣，不然就會「杯破水覆」。兩者，呈現出論述的轉變。其實，一九七一聯合國「排我納匪」之前，蔣氏拒絕多國政府建議，以代表「台灣」的名義留在聯合國，等到大勢已去，小蔣不得不務實一些，「反攻大陸」是一句口號，「保台」才有立足之地。按照小蔣的漢賊不兩立，反而台灣是「杯子」，「中華民國南京法統」是「水」。

經過一九四九流亡台灣、一九七一聯大失去中國代表權、一九七九美中建交，中華人民共和國的纏鬥對象，早已不是「中華民國南京法統」，而是「台灣主權」。故而，該國憲法，一九七八以前的版本，並不涉及台灣，到了一九八二憲法序言始稱：一九一一孫中山領導創立了中華民國，一九四九毛澤東領導建立了中華人民共和國。這篇序言，也才開始出現所謂的「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。北京在全球推行的「一中原則三段論」，核心便是中華人民共和國消滅了「中華民國南京法統」，進一步要併吞國際上未定論、維持獨立現狀的台灣。

一九九○年代初，兩岸各有內部迫要問題，國共兩黨之「九二共識」，乃方便交流之各說各話，主權問題則存而不論，至少台灣方面始終堅持此一態度。直到二○○○，台灣首度政黨輪替之後，連戰、馬英九解釋「九二共識」，逐漸向北京傾斜。他們不願面對的現實是，李登輝當年以權宜之計，換取台灣內部民主化、本土化的空間。一九九二年底，首度國會全面改選，立法委員全部由台灣選舉產生，與蔣氏帶來的「南京法統」徹底脫鉤。一九九六，北京文攻武嚇，美國航母前來，台灣完成首度總統直選。凡此雖然以「中華民國」之名，進行台灣的寧靜革命，但「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的事實與法理已然確立，國際社會也都見證了蛻變過程。

國共迄今仍在刻舟求劍「九二共識」，只是偏執以「內戰結構」來理解台灣議題，意圖把台灣主權納入中國。他們刻意不去面對，從台灣內部的質變來看，一九九二這一年的重點，不是虛構的「九二共識」，而是真實的「九二共和」：台灣已經不是「外來的中華民國」，而是脫胎換骨後「在地的中華民國」。「台灣（台澎金馬）」，「中華民國」，已經密合無間。至於，「中華民國」因何沒有直接改名「台灣」，眾所皆知乃地緣政治使然。而近年的地緣動態，正在改變這種制約狀態，台灣的主張越來越受國際尊重。

上月底祭祖交流，馬英九毫無亡國感地引用中華人民共和國憲法，「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，以論述台灣與大陸同屬中國，「中華民國」僅存把台灣連結中國的剩餘價值。日前他又在希臘批評蔡總統論述，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之說，簡直是北京的推銷員。蔡總統口中的「中華民國（台灣）」，就是台灣人民共構的「九二共和」，民主台灣跟專制中國，當然互不隸屬。馬英九當過總統，難道曾在中華人民共和國得到任何一張選票嗎？馬英九們心中的「中華民國」，在中華人民共和國憲法序言內，即一九四九被該國消滅的「南京法統」。混淆是非，移花接木，其目的與北京沒有兩樣，就是對台灣存有非份之想！

「台灣大陸同屬中華民國」，馬英九們的異想世界，不存在於習近平們的現實世界。「中華民國」，馬英九們的異想世界，也不存在於台灣主流民意的現實世界。「真實的中華民國」在哪裡？就在台灣的民主選舉，主流民意所匯聚的國家實體。「九二共和」，二三○○萬人，在台澎金馬的領土，定期改選政府、國會及各級政府、議會，現代國家統治領域自成一格。偏偏，馬英九們幻想，橫跨海峽另有一個「虛擬的中華民國」。幸而，在世界地圖中，民主台灣越來越清晰了。英國外相柯維立：從根本上不同意台海問題為中國內部事務。尹錫悅：台灣的問題不僅僅是兩岸的問題，而是與北韓一樣，同樣都是國際性的問題。拜登告訴習近平：台灣的未來由台灣人自己決定，它是獨立的，它自己做決定。地緣政治，正處於二戰後前所未有的變局，經過三年疫情，台灣自證是全球不可或缺的正能量。唯其如此，「中國隊」卯足全力想把台灣的現狀往歷史倒帶。於是，二○二四，遂成「九二共和」進退的關鍵時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書