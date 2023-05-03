社論》「九二共和」VS.「九二共識」

馬英九在中國稱：台灣地區，大陸地區，都是中華民國，都是中國。侯友宜則稱，中華民國是「杯子」，台灣則是「水」，要守護中華民國愛台灣，不然就會「杯破水覆」。兩者，呈現出論述的轉變。其實，一九七一聯合國「排我納匪」之前，蔣氏拒絕多國政府建議，以代表「台灣」的名義留在聯合國，等到大勢已去，小蔣不得不務實一些，「反攻大陸」是一句口號，「保台」才有立足之地。按照小蔣的漢賊不兩立，反而台灣是「杯子」，「中華民國南京法統」是「水」。

經過一九四九流亡台灣、一九七一聯大失去中國代表權、一九七九美中建交，中華人民共和國的纏鬥對象，早已不是「中華民國南京法統」，而是「台灣主權」。故而，該國憲法，一九七八以前的版本，並不涉及台灣，到了一九八二憲法序言始稱：一九一一孫中山領導創立了中華民國，一九四九毛澤東領導建立了中華人民共和國。這篇序言，也才開始出現所謂的「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。北京在全球推行的「一中原則三段論」，核心便是中華人民共和國消滅了「中華民國南京法統」，進一步要併吞國際上未定論、維持獨立現狀的台灣。

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一九九○年代初，兩岸各有內部迫要問題，國共兩黨之「九二共識」，乃方便交流之各說各話，主權問題則存而不論，至少台灣方面始終堅持此一態度。直到二○○○，台灣首度政黨輪替之後，連戰、馬英九解釋「九二共識」，逐漸向北京傾斜。他們不願面對的現實是，李登輝當年以權宜之計，換取台灣內部民主化、本土化的空間。一九九二年底，首度國會全面改選，立法委員全部由台灣選舉產生，與蔣氏帶來的「南京法統」徹底脫鉤。一九九六，北京文攻武嚇，美國航母前來，台灣完成首度總統直選。凡此雖然以「中華民國」之名，進行台灣的寧靜革命，但「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的事實與法理已然確立，國際社會也都見證了蛻變過程。

國共迄今仍在刻舟求劍「九二共識」，只是偏執以「內戰結構」來理解台灣議題，意圖把台灣主權納入中國。他們刻意不去面對，從台灣內部的質變來看，一九九二這一年的重點，不是虛構的「九二共識」，而是真實的「九二共和」：台灣已經不是「外來的中華民國」，而是脫胎換骨後「在地的中華民國」。「台灣（台澎金馬）」，「中華民國」，已經密合無間。至於，「中華民國」因何沒有直接改名「台灣」，眾所皆知乃地緣政治使然。而近年的地緣動態，正在改變這種制約狀態，台灣的主張越來越受國際尊重。

上月底祭祖交流，馬英九毫無亡國感地引用中華人民共和國憲法，「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，以論述台灣與大陸同屬中國，「中華民國」僅存把台灣連結中國的剩餘價值。日前他又在希臘批評蔡總統論述，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之說，簡直是北京的推銷員。蔡總統口中的「中華民國（台灣）」，就是台灣人民共構的「九二共和」，民主台灣跟專制中國，當然互不隸屬。馬英九當過總統，難道曾在中華人民共和國得到任何一張選票嗎？馬英九們心中的「中華民國」，在中華人民共和國憲法序言內，即一九四九被該國消滅的「南京法統」。混淆是非，移花接木，其目的與北京沒有兩樣，就是對台灣存有非份之想！

「台灣大陸同屬中華民國」，馬英九們的異想世界，不存在於習近平們的現實世界。「中華民國」，馬英九們的異想世界，也不存在於台灣主流民意的現實世界。「真實的中華民國」在哪裡？就在台灣的民主選舉，主流民意所匯聚的國家實體。「九二共和」，二三○○萬人，在台澎金馬的領土，定期改選政府、國會及各級政府、議會，現代國家統治領域自成一格。偏偏，馬英九們幻想，橫跨海峽另有一個「虛擬的中華民國」。幸而，在世界地圖中，民主台灣越來越清晰了。英國外相柯維立：從根本上不同意台海問題為中國內部事務。尹錫悅：台灣的問題不僅僅是兩岸的問題，而是與北韓一樣，同樣都是國際性的問題。拜登告訴習近平：台灣的未來由台灣人自己決定，它是獨立的，它自己做決定。地緣政治，正處於二戰後前所未有的變局，經過三年疫情，台灣自證是全球不可或缺的正能量。唯其如此，「中國隊」卯足全力想把台灣的現狀往歷史倒帶。於是，二○二四，遂成「九二共和」進退的關鍵時刻。

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