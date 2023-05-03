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自由廣場》教育工作者應有成功不必在我的心態

2023/05/03 05:30

◎ 陳啟濃

十一年前回到居住地的學校服務，特別拜託一位國家級的田徑教練，來到學校訓練選手。吳教練很低調，他一向秉持的是「不求名、不求利」，只希望自己的一身功夫可以繼續傳承下去，造福地方的子弟。

今年，他訓練的一個學生，終於在全中運三千公尺障礙賽打破大會紀錄。林姓學生到了升國三的暑假才參加田徑隊，應該說是一種自我探索、自我成就的追尋，他的成績不很出色，在學校各方面表現也不是很亮眼。

吳教練秉持的訓練方式是態度重於一切，而且循序漸進，不會給學生做超出自己體能的要求。而且他很重視田徑的基本功「體能」、「柔軟度」與「協調性」。一般的教練有成績的壓力，總希望孩子在他訓練之下，能夠有非凡的表現，當然這也是一種績效主義的壓力。

吳教練的訓練哲學，讓我體會到教育的真諦，教育是一種潛移默化，更是一種態度的培養，體會到扎根的深層努力。短期間雖然看不出成績，但因為我們給學生打下的深厚基礎，會讓他以後有很好的表現。

身為校長的我認為，老師給孩子的，不是只有孩子表現出來的成績或能力，而是他做事情的態度，以及老師給孩子培養的基礎。每個孩子都是有潛力的，只要時間到了，身心成熟度夠了，加上動機態度良好，就能夠有一番作為。

身為教育工作者更應該要有「成功不必在我」的謙卑態度，並具備不該「揠苗助長」的教育態度。這是從吳教練身上，以及他訓練學生的方式，在學生四年後打破全中運紀錄，所給我的最佳啟示。

（作者現任國中校長）

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