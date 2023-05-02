自由廣場》交通執法 人人適用

◎ 林基興

為擺脫「行人地獄」惡名，警政署開始「路口不停讓行人大執法」。

警方說，今年一至三月，「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案，計三萬七一七件，比去年同期的一萬二八九三件增幅一三八％。以魄力執法遏止開車者「老大心態」。

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一九八六年，英國《經濟學人》推出「大麥克指數」，以各國麥當勞大麥克漢堡價格，相對於該國貨幣匯率，預測兩種貨幣的匯率是否合理。似乎合理有創意而衍生「漢堡經濟」（Burgernomics）之名。類似地，一國的交通事故死亡人數，可當該國交通文明的指標。我們遭CNN說「宛如行人地獄」，當雪恥。回顧我國一九九七年騎乘機車須戴安全帽因雷厲風行而成功。其次，美國人為何守法？因隨時隨地重罰伺候違規，包括夜半荒郊闖紅燈者會突遭警方開罰單，沒有僥倖餘地。

「3E對策」包括工程（Engineering）、執法（Enforcement）、教育（Education）。三者同步，缺一不可。因此，交通部路政司與警政署、教育部需聯手，而非各自為政，例如成立任務編制，定期公告績效。去年底，交通部統計，每十萬人交通死亡數台灣是日本四倍，機車事故為主因。二○二一年，在一至廿四歲年齡組，事故傷害死亡皆排名第一。當前少子化時，這麼多年輕人折損，應是國安問題。

我國地小人多與車多，例如，去年我國每百人機動車輛數九十八．二輛。因此，除了「亂世用重典」，也當注意公平，包括勿矯枉過正地讓行人佔用道路，例如，上下學時，學校附近有導護指揮交通，依需求「整批」地放行人或車。同理，行人若邊看手機邊悠哉，也需教育或處罰。筆者過馬路時，若注意到司機已停車等人過路，筆者會揮手致意，也稍走快些；雙方均拋善意，交通安全自然改善。

（作者是大學教授）

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