晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》交通執法 人人適用

2023/05/02 05:30

◎ 林基興

為擺脫「行人地獄」惡名，警政署開始「路口不停讓行人大執法」。

警方說，今年一至三月，「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案，計三萬七一七件，比去年同期的一萬二八九三件增幅一三八％。以魄力執法遏止開車者「老大心態」。

一九八六年，英國《經濟學人》推出「大麥克指數」，以各國麥當勞大麥克漢堡價格，相對於該國貨幣匯率，預測兩種貨幣的匯率是否合理。似乎合理有創意而衍生「漢堡經濟」（Burgernomics）之名。類似地，一國的交通事故死亡人數，可當該國交通文明的指標。我們遭CNN說「宛如行人地獄」，當雪恥。回顧我國一九九七年騎乘機車須戴安全帽因雷厲風行而成功。其次，美國人為何守法？因隨時隨地重罰伺候違規，包括夜半荒郊闖紅燈者會突遭警方開罰單，沒有僥倖餘地。

「3E對策」包括工程（Engineering）、執法（Enforcement）、教育（Education）。三者同步，缺一不可。因此，交通部路政司與警政署、教育部需聯手，而非各自為政，例如成立任務編制，定期公告績效。去年底，交通部統計，每十萬人交通死亡數台灣是日本四倍，機車事故為主因。二○二一年，在一至廿四歲年齡組，事故傷害死亡皆排名第一。當前少子化時，這麼多年輕人折損，應是國安問題。

我國地小人多與車多，例如，去年我國每百人機動車輛數九十八．二輛。因此，除了「亂世用重典」，也當注意公平，包括勿矯枉過正地讓行人佔用道路，例如，上下學時，學校附近有導護指揮交通，依需求「整批」地放行人或車。同理，行人若邊看手機邊悠哉，也需教育或處罰。筆者過馬路時，若注意到司機已停車等人過路，筆者會揮手致意，也稍走快些；雙方均拋善意，交通安全自然改善。

（作者是大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書