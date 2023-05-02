自由廣場》（鏗鏘集）妄自菲薄 引喻失義

◎ 王景弘

三個志大才疏的政客論世局，正好合成一幅荒謬漫畫：美中兩巨人以鋼索拔河，台灣「小人」走鋼索，「最棒的CEO」不知何處走，智商高的叫蹲在等距點，能躲就躲的遞上水杯，警告「杯破水覆」。

如此嘴皮仙，論國際政治不用精確文字，選擇含糊的比喻，如非不懂，就是存心躲避，罵這種無骨政客，蔣介石所尊崇的諸葛亮，在出師表罵得最好：「妄自菲薄，引喻失義」。

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國家不分大小，地位平等，把美中結盟競爭，比喻成「巨人拔河」，台灣「小人」走在繩上，又不知走向何方，真是天方夜譚。

國民黨的「侯侯」，台灣鄉下長大，卻困在國民黨框架，不敢說台灣是國家，被批缺乏「兩岸」及國際論述，就無中生有，冒出「杯水」論，瞎扯「中華民國」是杯子，「台灣」是水；「中華民國」是「國家」，台灣是「家鄉」。

「中華民國」是政府稱號，要主張它是國家，也並無不可，那中華人民共和國應該也是杯子，兩杯內容不同，互不相干。「侯侯」擔心「杯破水覆」，但如果台灣是金杯銀杯，豈會弄破？台灣杯怕的是被中國搶。

侯侯比喻不倫，他的支持者又把「台獨」與「中共」連結，指控兩者目的相同，要打破「中華民國」杯，真是不識好歹；「台獨」主張人民可以決定杯子換成金杯、銀杯；中國要把杯子打破搶走。

侯侯的杯水論，旨在強調「中華民國」比台灣「大」，杯水不只台灣，又不敢說還有金門、馬祖，和「中國大陸」，喝台灣水長大卻不敢說真心話：台灣是國家。

含糊其詞的杯水論、走鋼索論、等距中間論，不論在台灣或國際都是笑柄，遠不及一目了然，人人看得懂的國與國關係，一邊一國，中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬。

（作者為資深新聞工作者）

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