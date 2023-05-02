社論》來自美國友人的忠言與警告

時序進入五月，二○二四總統大選競逐日漸熱絡，主要政黨正陸續推出候選人。面對中國日增的脅迫及併吞野心，我國如何因應，是總統大選必有的辯論。週末期間，兩位美國友人就此提出鏗鏘有力的析論，適時而足供國人參考警惕。其中，美國白宮前國安顧問波頓（John Bolton）在台北「第十二屆海內外台灣國是會議」發表「台灣長治久安之計」主題演講，國際評估與戰略中心資深研究員費學禮（Richard Fisher, Jr.）於本報「星期專論」警告：中共將為台灣人民帶來數十年的死亡。

曾任川普國安顧問的波頓，長期關切並力挺台灣；外交承認台灣，是其一貫主張。二○○○年四月，任職於智庫AEI的波頓，在自由時報報團英文台北時報（Taipei Times）發表專文「雙重承認合於現實」，倡言美國外交政策不受北京驅使，應承認台灣。二○二○年武漢肺炎期間，他推文稱讚台灣處理疫情表現，再次強調承認台灣才符合美國利益。上週六他闡明，台灣被聯合國排除前，美國曾提議「雙重承認」，台海兩岸政府都未接受；但對美國來說，今日仍有意義。當前，台美國安團隊應強化戰略對話，針對中國可能行動擬定應急計畫，並把台灣納入集體安全國際合作。

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台美復交，如今阻力依在，立法院長游錫堃推動最力。有人或許納悶，波頓強力支持台灣，何以在任時未能實現外交承認。現實是，國安顧問為總統幕僚，外交決策由總統決定。就此而言，波頓在台北提到三年前其「白宮回憶錄」所說，川普常拿原子筆的筆尖比喻台灣，然後指著總統辦公室大桌子說「這是中國」，這就是川普的邏輯。因而，從我國角度看，在美國朝野和民意一致支持台灣的今日，這仍是應努力推動的目標；有如台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw）在同一場合指出：美國只與五個國家沒有邦交，包括伊朗、北韓、敘利亞、不丹及台灣，台灣不應被歸類於此。

波頓的講話，對飽受中國脅迫的台灣有諸多啟發。他指出，對中國而言，台灣的存在就是挑釁，「每天早上，只要台灣一覺醒來，中國就覺得自己被冒犯了」。事實是，中國威脅是全球性的，台灣是對抗中國威脅全球的重心，台灣不希望發生戰爭，但展現實力不是挑釁，示弱才是。他引述雷根名言，「實力才有和平」；也贊同前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）所說：實力不是挑釁，示弱只會誘使對方做出超乎想像的事。從而，台灣要維持獨立自主，不只該加強軍事能力，更要展現戰鬥意志。

對於台海兩岸關係的「上海公報」、「九二共識」，波頓也有精闢看法。他指出，台灣人民的認同今昔迥異，自認是中國人的不到三％，且中國扭曲「上海公報」原意，也以行動改變「現狀」之後，「『上海公報』是否也應改變」？「九二共識」同樣是「有趣的歷史文件」，因特定局勢所創，隨著時空轉換，情勢有變，「台灣人想法變了，就該得到改變對外關係和舊承諾的機會」。

至於中國利用台灣民主進行認知作戰，波頓以三○年代納粹對美國的宣傳戰、五○年代蘇聯企圖影響好萊塢為例，強調這些滲透民主社會、左右民意的行動，旨在擴大外國影響力，已超出言論自由保障範疇，美國國會也正討論禁止中國影音平台TikTok。

基本上，波頓強調，中國在國際上一直是不負責任的行為者。對於北京與莫斯科形成的「新軸心」，有些人主張以談判方式解決歧異，但威權國家無法好好談判，「只要你把槍拿走，他們就立刻撕毀承諾」。近數月來，台灣出現「反戰」、「不挑釁」、「和中」、「一家親」等自我解除精神武裝的各式論調，波頓這番話，對這些建立在幻想之上的一廂情願，不啻當頭棒喝。

至於投降主義式的最新說詞，「委屈的和平，就是和平」，費學禮的警告來得很適時。這位專研中國軍事的專家指出，殺人如麻的共產中國若併吞台灣，按其以往行徑，可能採取四種策略。先是廣設集中營實施凶殘恐怖統治，有如在新疆所為；其次動員數十萬武警進駐佔領，數百萬黨員入戶，「老大哥」控制台灣社會；接著強制台灣青年當砲灰，搶奪與日本、印度、菲律賓等爭議地域，為其全球稱霸戰效命；同時發動全球統戰網路，騷擾流亡的台灣人社群和政府。總之，共產中國只會給台灣人民帶來數十年的死亡。名嘴或可接受如此「委屈的和平」，正常台灣人頭殼沒有壞去，莫不嗤之以鼻，繼續做好「抵抗中國入侵」準備。

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