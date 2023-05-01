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自由廣場》「天坑」怎麼來？怎麼辦？ 

2023/05/01 05:30

◎ 拱祥生

 

新竹縣竹北工地周遭街道在十個月內至少發生五起路面「天坑」事故，嚴重威脅行人、車輛及周遭住戶安全，專業上能否找出原因？擬定對策？端視能否正確解讀地質及施工因素。

比對事故周遭地質鑽探資料，地表到地下十幾公尺內為卵礫石層夾砂層，透水係數較高，也較容易因為地下水位升降或是管線回填不確實產生移動性坑洞。再往下則為灰色泥質砂岩，岩石品質指標都在八十以上，岩況尚稱完整。不同於大台北地區地表軟弱松山層（黏土、沉泥及砂土互層）地質條件，竹北地區或是台中地區接近地表卵礫石層雖然強度較高，但高透水性搭配施工管線回填不同材料或不確實夯實條件下，反而容易在地面下方帶出大小不一孔洞，是這兩個區域近年天坑事故不斷的地質因素。

另外，工地開挖對地表造成地層擾動與側向解壓，必然會造成地表沉陷及鄰房傾斜率改變。這是現代工程科技極限，重點在地盤擾動是否在大地工程師原始設計範圍內，並藉由監測來進行施工管理。一般隨地盤軟、硬程度不同，影響範圍在一到四倍開挖深度不等。但是為避免地下水位高過開挖面而抽取地下水時，其影響範圍遠大於上述範圍。當地下水位被抽取下降後，地層從飽和地層轉變為不飽和地層，通常會在透水性地層會產生立即地表沉陷，一旦地層厚度或組成不均勻時，更會產生不均勻地表沉陷，進一步發生鄰損。

本次竹北工地應是採用「逆打」開挖工法，也就是同時施作地上及地下結構體（含開挖），目前地下已挖至廿五米正施作筏基中，當地下結構體強度足夠及止水作業完成，搭配上部結構已施作超過十層樓，應無地下水抽水需求，才會對於周遭地盤擾動行為降到最低。

當務之急，應利用透地雷達找出潛在孔洞範圍，並搭配實體開挖及鑽探（較深層）來儘可能找出孔洞形成原因，採行預防性措施，才能避免「天坑」再現。但是深開挖災變緊急管理，經常是和時間賽跑，目前竹北工地也不宜「停工」過久，只要多放一天，工地是否仍有抽水需求，那周遭地盤則仍處於施工擾動不確定狀態中。

「天坑」事故縣市主管機關除了善後，整個區域是否還有其他工地進行抽水或是抗旱抽水？早期「市地重劃」道路管線回填品質確認等，都是避免「天坑」再現的專業措施，片刻不能等。

（作者為土木技師、大地技師、水保技師）

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