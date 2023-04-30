自由共和國》曾進發／櫻吹雪

曾進發／攝影詩人
2019年奈良的一陣狂風
4月的吉野櫻刮起了粉色系暴風雪
櫻花雪飄落彷彿粉紅泡泡紛紛揚揚
梅花鹿成群結隊呦呦鹿鳴食野之櫻
2019年奈良的一陣狂風
4月的吉野櫻刮起了粉色系暴風雪
她在粉紅泡泡間起舞轉來轉去
美麗的讓眼睛發痛
她想繼續留在那年4月的櫻吹雪
也逼我一同留下來
梅花鹿施了個魔法
呦呦鹿鳴食野之櫻小鹿亂撞落英粉紅
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