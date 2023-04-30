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自由共和國》吳明烈／終身學習實現富有的人生

2023/04/30 05:30

吳明烈／暨南大學特聘教授

成為富有的人，是很多人夢寐以求之事。富有包含精神與物質兩個層次。物質富有的人，不一定是個精神富有的人，精神富有的人卻往往比物質富有的人，更能體會出人生的真諦與生命的價值。個人在追求富有的過程中，方法可以有很多種，但一定少不了學習。西方社會強調「Learning is earning」，學習的英文learning蘊有earning的意義，學習即是賺取。「The more you learn, the more you earn」學得愈多，賺得愈多。這觀念與東方文化思維一致，earning在此脈絡中也可當作財富詮釋，但不是僅指狹義的物質財富，而是廣義的精神財富。學習有助於知識的增加，這是知識財；有助於智慧的提升，這是智慧財；有助於社會人際的擴展，這是社會財。學習是通往人生財富殿堂的必要途徑。

每個人在一生中都至少會開立一個以上的金融帳戶，同時也都期待著帳戶裡頭的數字能節節高升。然而，人生尚有許多珍貴的帳戶，諸如學習帳戶、知識帳戶、智慧帳戶、健康帳戶、人際帳戶與福德帳戶等。一個真正富有的人，通常少不了上述各種帳戶，而欲豐富上述帳戶資產，則需透過終身學習，方能有效致之。學習正是一種財富，惟有學習富有的人，才是心靈富有的人。終身學習乃是創造一生財富的最佳途徑，每個人實有必要成為終身學習者。

學習是內在的寶藏。終身學習的重要途徑乃是促進每個人學習如何學習。傳統生活型態的重大改變，人類尚有更重要的需求，需要深入認識他人與整個世界。在今日的世界中，人類最缺乏的是相互了解、和平交流與和諧共處。每個人當具備終身學習五大支柱，這五大支柱也是每個人一生的重要學習內涵：

第一支柱：學會求知

科技的進步、新型態的經濟與社會活動，增進變遷的速度。人類必須充分地整合通識教育，並選擇部份學科作為深度探索的內容。學習追求知識，是通往終身學習的途徑，同時也是終身學習的基礎。

第二支柱：學會做事

個人一方面要學會做事的方法，另一方面更應養成處理各種情境的能力。這種技能將愈來愈顯重要，當個人在接受教育時，應經由妥善安排使其能夠從工作計畫或社會工作中，獲得發展這些能力的機會。在未來的社會中，應廣為自己暢通學習與工作的交流管道。

第三支柱：學會共處

認識他人及其歷史、傳統與價值觀，藉此創造出一種新精神，促使人類以智慧及和平的方式實現共同的理想，並解決無可避免的衝突。或許有人會認為這樣的想法是個烏托邦，然而這樣的觀點卻是一個必要的烏托邦。

第四支柱：學會發展

處於新時代中，每個人需要學會獨立自主、並且更具有判斷力，對於團體目標的達成，具有強烈的責任感。每個人的天賦就如同被埋藏的寶藏，需經由適當的途徑開發，方能獲得充分的發展。

第五支柱：學會改變

一切為改善而改變，而非為改變而改變。隨著社會的快速變遷，人人有必要學會改變，以促進個人、組織與社會順應與引導變遷的能力。處於瞬息萬變的時代，時時體察改變，透過學習以發展個人因應改變與創造改變的能力，已成為必備的一項生活要件。

學習是一輩子的寶藏，也是生命中可帶著走的饗宴。學會求知、學會做事、學會共處、學會發展、學會改變乃為終身學習的五大支柱。每個人均應擁有這五大支柱，並能善用這五大支柱所產生的力量，創造出富有的人生。

終身學習不僅能為每個人創造富有的人生，更能帶來較高的幸福感。終身學習是人人、時時、事事、處處皆可學，並且伴隨一生。所謂處處留心皆學問，萬物靜觀皆自得。事事洞明皆學問，人情練達即文章。終身學習即在每個當下且無所不在，可以在日常生活中學習，可以在全民開放的空中大學學習，可以在終身學習機構學習，也可以在任何地方學習。無論是正規學習、非正規學習、非正式學習，都是終身學習的美好樣態，值得多加參與。當終身學習促進了生活品質、生命意義、生計發展的同步提升，即是三生有幸的學習。

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