自由共和國》吳明烈／終身學習實現富有的人生

吳明烈/暨南大學特聘教授

成為富有的人,是很多人夢寐以求之事。富有包含精神與物質兩個層次。物質富有的人,不一定是個精神富有的人,精神富有的人卻往往比物質富有的人,更能體會出人生的真諦與生命的價值。個人在追求富有的過程中,方法可以有很多種,但一定少不了學習。西方社會強調「Learning is earning」,學習的英文learning蘊有earning的意義,學習即是賺取。「The more you learn, the more you earn」學得愈多,賺得愈多。這觀念與東方文化思維一致,earning在此脈絡中也可當作財富詮釋,但不是僅指狹義的物質財富,而是廣義的精神財富。學習有助於知識的增加,這是知識財;有助於智慧的提升,這是智慧財;有助於社會人際的擴展,這是社會財。學習是通往人生財富殿堂的必要途徑。

每個人在一生中都至少會開立一個以上的金融帳戶,同時也都期待著帳戶裡頭的數字能節節高升。然而,人生尚有許多珍貴的帳戶,諸如學習帳戶、知識帳戶、智慧帳戶、健康帳戶、人際帳戶與福德帳戶等。一個真正富有的人,通常少不了上述各種帳戶,而欲豐富上述帳戶資產,則需透過終身學習,方能有效致之。學習正是一種財富,惟有學習富有的人,才是心靈富有的人。終身學習乃是創造一生財富的最佳途徑,每個人實有必要成為終身學習者。

學習是內在的寶藏。終身學習的重要途徑乃是促進每個人學習如何學習。傳統生活型態的重大改變,人類尚有更重要的需求,需要深入認識他人與整個世界。在今日的世界中,人類最缺乏的是相互了解、和平交流與和諧共處。每個人當具備終身學習五大支柱,這五大支柱也是每個人一生的重要學習內涵:

第一支柱:學會求知

科技的進步、新型態的經濟與社會活動,增進變遷的速度。人類必須充分地整合通識教育,並選擇部份學科作為深度探索的內容。學習追求知識,是通往終身學習的途徑,同時也是終身學習的基礎。

第二支柱:學會做事

個人一方面要學會做事的方法,另一方面更應養成處理各種情境的能力。這種技能將愈來愈顯重要,當個人在接受教育時,應經由妥善安排使其能夠從工作計畫或社會工作中,獲得發展這些能力的機會。在未來的社會中,應廣為自己暢通學習與工作的交流管道。

第三支柱:學會共處

認識他人及其歷史、傳統與價值觀,藉此創造出一種新精神,促使人類以智慧及和平的方式實現共同的理想,並解決無可避免的衝突。或許有人會認為這樣的想法是個烏托邦,然而這樣的觀點卻是一個必要的烏托邦。

第四支柱:學會發展

處於新時代中,每個人需要學會獨立自主、並且更具有判斷力,對於團體目標的達成,具有強烈的責任感。每個人的天賦就如同被埋藏的寶藏,需經由適當的途徑開發,方能獲得充分的發展。

第五支柱:學會改變

一切為改善而改變,而非為改變而改變。隨著社會的快速變遷,人人有必要學會改變,以促進個人、組織與社會順應與引導變遷的能力。處於瞬息萬變的時代,時時體察改變,透過學習以發展個人因應改變與創造改變的能力,已成為必備的一項生活要件。

學習是一輩子的寶藏,也是生命中可帶著走的饗宴。學會求知、學會做事、學會共處、學會發展、學會改變乃為終身學習的五大支柱。每個人均應擁有這五大支柱,並能善用這五大支柱所產生的力量,創造出富有的人生。

終身學習不僅能為每個人創造富有的人生,更能帶來較高的幸福感。終身學習是人人、時時、事事、處處皆可學,並且伴隨一生。所謂處處留心皆學問,萬物靜觀皆自得。事事洞明皆學問,人情練達即文章。終身學習即在每個當下且無所不在,可以在日常生活中學習,可以在全民開放的空中大學學習,可以在終身學習機構學習,也可以在任何地方學習。無論是正規學習、非正規學習、非正式學習,都是終身學習的美好樣態,值得多加參與。當終身學習促進了生活品質、生命意義、生計發展的同步提升,即是三生有幸的學習。

