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社論》武肺降級 台灣民主升級

2023/04/28 05:30

歷經三年多的武漢肺炎疫情，五月一日起從第五類法定傳染病改為第四類，中央流行疫情指揮中心並同時解編。圖為指揮中心昨辦最終場記者會，會後防疫團隊與媒體大合照。（指揮中心提供）

歷經三年多的武漢肺炎疫情，行政院長陳建仁拍板，五月一日起武肺從第五類法定傳染病改為第四類，中央流行疫情指揮中心並同時解編。疫情降級，為一道分水嶺，說明在政府與人民的共同努力，武肺病毒不再成為國家級威脅，台灣的防疫已經取得顯著的成績。經此一役，社會大眾固然付出重大的代價，甚至各種犧牲。但我們沒有被疫情打倒，國人正邁向正常生活，充分展現了民主的韌性。

這場世紀之疫，考驗我們的民主治理。武肺病毒最開始，是自中國悄然蔓延。二○二○年初，中共從上到下封口，隱瞞武漢市正爆發的疫情，即便不久後武漢封城，但已經無法阻絕病毒向全中國乃至世界各國散播。當時國際醫學研究重鎮的美國約翰霍普金斯大學公布預測顯示，中國以外面臨疫情風險最嚴重的兩個國家，一是台灣，一是泰國。這是按與中國的人流往來規模，以及飛機航班等數據推測。然而，首當其衝的台灣，並未在這一波致死率最高的疫情海嘯中被沖垮。我們一開始即對這突來的病毒採取高度警覺，加上防疫措施部署得當，無需封城，猶能如常生活，相較各國處於疫情嚴峻的階段，這像是平行時空，也讓台灣獲得防疫模範生的美譽。

隨著武肺病毒的變異以及防疫作法的調整，台灣之後歷經幾波的疫情起伏，過程中確實給民眾帶來不安乃至恐慌，這讓有心人士有了見縫插針的機會。政府的許多因應作為，包括防疫物資是否到位，乃至最關鍵的疫苗取得等，社會關注與檢視時，被轉移了焦點，進而在這場抗疫作戰，一度浮現治理的危機。例如原先病例數有限，政府提前部署進口疫苗，在野政治人物卻批評過早採購是買貴。待疫苗需求孔急，政府除爭取國外採購，另投入扶植國內自製國產疫苗，又遭指責是獨厚特定廠商，發展不易的生技產業因而遭受打擊。同時，我們與國外藥廠直接購買疫苗被中共攔阻，供應不足，也給了在野更多砲口轉內進行政爭的素材。然而，日本、美國等民主國家適時援助疫苗，消弭中共亂台的圖謀。而在疫苗逐漸充裕，民眾施打率提高，國人也習於防疫新生活，我們算是度過民主考驗。最新民調亦顯示，七成一民眾滿意台灣的防疫表現，這樣結果是得來不易。

國際社會認為武肺病毒，可能是自武漢的生化實驗室所流出。中共是高度管控社會，卻對疫情的發生三緘其口，拒絕透明的溯源調查。這更令人合理懷疑，肆虐全世界三年多的武漢肺炎，就是一場中共所發動的人禍。疫情期間，北京利用他國無暇他顧，趁機擴大勢力範圍。解放軍在東海、台海、南海等印太區域提高武裝部署，最近一年來針對台海的軍事騷擾，更已臨界衝突。武肺與擴張，彼此相互關連。俄羅斯入侵烏克蘭，中國還與俄國合流，想方設法分化民主陣營，伺機東擴。同樣的，中共之前也透過疫苗外交等援助手段，增加力度拉攏與拉美及非洲國家的關係。從真正的播毒者，到假意的施惠者，中共想藉由改寫武肺故事顛倒黑白，擴張威權主義。從民眾角度，疫情關係到生活與健康。但對中國共產黨，武肺病毒更具生化戰作用，無論人造與否，或已成為中國領導人習近平念想著「東升西降」、「偉大復興」可能的運用手段，只是，這不單是以鄰為壑，而是拿整個全世界當墊背。

一場武肺，是民眾健康的奮戰，更是國家存續價值，是民主還是威權的競爭消長。中共或有一番精算謀劃，不過，最後是人算不如天算。從清零妄想，到瞬間放棄清零的大轉彎，反使其付出經濟停滯等重大代價。民主盟邦也因其不再掩藏的侵略野心，更加強彼此的團結。在美國等主要民主國家推動的雙邊或多邊對話，「維持台海和平穩定」、「反對武力改變現狀」，已成為一致的語言，台灣從之前防疫的突出表現，到經濟科技的無可替代性，乃至堅定民主價值等，國家形象與中國有如雲泥之別。如今，中國是國際社會指責對象，台灣則在武肺疫情退散後，更為國際聚焦所在，可謂民主升級。疫情解封後，各國政治人物絡繹不絕來台，一團接著一團，部分來訪者低調未公開。他們除以行動表達相挺，並進一步尋求經驗交換與合作。是什麼樣的經驗？那就是如何共同應處中共的滲透威脅，進而維繫民主治理。在這全球民主供應鏈上，能否遏制威權主義，我們具有戰略性的決定角色。

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