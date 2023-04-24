晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》強化自我防衛才能止戰

2023/04/24 05:30

美中對抗再度升級。據《彭博新聞》報導，美國總統拜登擬於下月舉行的G7峰會前後簽署行政命令，限制美國企業對中國人工智慧、半導體、量子計算等戰略產業投資。與此同時，美國財政部長葉倫也在一場演講上強調，在對中關係上，國安重於經濟，「即使被迫要與經濟利益做取捨，我們也不會在那些關鍵領域妥協」。拜登、葉倫有關「國安先於經濟」的舉措與談話，凸顯「美中經濟脫鉤」，並非美國政府的終極立場。但對於美國應以經貿重於一切，放棄「新冷戰」的想法，則是展現「硬的更硬」的堅定立場，強力駁斥近日甚囂塵上的對中綏靖說法。

美中對抗由前總統川普加徵中國進口關稅起始，到拜登則不但延續貿易戰，更限制先進半導體技術、設備、人才到中國，現又禁止美企投資可能提升中國軍力的關鍵產業，對抗強度一路加溫。可以說，美中對抗不斷升級，由貿易戰、金融戰、科技戰，到價值觀與地緣政治軍事對峙的全面對抗層次。再加上俄中結盟與台海、南海、東海緊張情勢升溫，一次的意外或誤判就可能觸動一場災難性的大國衝突，甚至引爆第三次世界大戰。尤有甚者，中國近年經濟快速成長，擴張軍備，加上經濟誘惑強大，抗衡中國確實需要更大的勇氣與意志；不過，從川普時期的美國獨挑大樑，單打獨鬥，到拜登協同盟友加入圍堵，形成印太架構、四方會談（Quad）與CHIP4半導體聯盟等，並在G7等既有國際峰會中凝聚抗中共防線，使得對抗中國變成一場民主自由對抗專制獨裁的聖戰，而非個別國家的利益與恩怨的爭奪。因此，對抗形勢固然險峻，卻也展現捍衛自由與人權的集體意志與必勝決心。

然而，在這場一觸即發的衝突中，仍然造成世人的深刻恐懼，憂心生命財產安全，也擔心人命的慘痛犧牲，因此就像二戰之前的綏靖之聲紛紛出現。愛好和平、反對戰爭，本是人之常情，但部分學者、知識份子具有良好形象與號召力，又有顛倒認知的論述能力，往往能夠提出似是而非、倒果為因的論說，既為侵略者、野心家塗脂抹粉，描繪彼等為可以理性溝通、談判的對象，卻不提必須接受野心者的條件才能得到和平，亦即所謂「和平」、「反戰」根本就是棄械投降的同義詞；另一方面，則將備受侵略威脅國家的強化自衛戰力、採購武器視為破壞現狀之挑釁，扭曲其為引爆戰爭的禍首。因此，尋求和平、反對戰爭，本應以實力向侵略者展現遏阻能力，亦即備戰而不求戰，方可得到和平，卻轉而要求被侵略者威脅的國家必須屈從、忍辱偷生。近日，同時出現國內學者發動反戰聲明，以及龍姓人士在紐約時報投書，均試圖形塑台灣是挑釁的一方，是美中對抗的棋子，以致激怒中國的歪理。此等論調似乎與擾台軍機上中共飛行員對我方「做美國人走狗」的嗆聲，幾乎是隔空呼應。令人憂心的，這些人一再將俄烏戰爭歸咎於美國介入、北約東擴，造成普廷被迫反撲，似乎在引導國人由「疑美論」升高為「反美論」。而一旦台灣民眾受到這種假反戰、真投降的歪理迷惑，拒絕美國援助與購買先進武器，那恰恰會引誘中共犯台。另外，美國社會也出現部分仍需與中國交往，美中經濟不能脫鉤，才能避戰的論調。

台灣、美國出現的「反戰」、「交往」論調看似充滿良知的呼籲，卻充分曝露其天真無知的一面。主要錯誤在於認定美中對抗是一種歷史的偶然與意外，卻忽視這是結構性的必然衝突，其歷史轉折則是以習近平二○一二年上台為轉捩點。在此之前，儘管中共的「改革開放」，本質上是「經濟放鬆、政治抓緊」，但西方社會普遍對中國由經濟成長帶動政治改革仍充滿期待。及至習近平建立嚴苛的數位獨裁體制，並且以「國進民退」、「共同富裕」、「三次分配」作為黨國的支架，放棄鄧小平的「改革開放」。尤有甚者，積極編織「中華民族偉大復興」的「中國夢」，企圖將「中國特色社會主義」（實際上是數位專制體制）對外輸出，形塑另一種國際規則與秩序。而這種國際規則、秩序是以力服人，企圖顛覆現有以民主自由為普世價值的國際體系。

總之，習近平的作為喚醒自由世界重新認識共產中國的殘暴與侵略本質，不再對中共寄予期待；更認知民主世界必須挺身對抗，才能捍衛人類的文明生活方式與普世價值。如今，美中對抗、民主圍中，絕非少數政客的操弄，而是多數世人的共識，是一種世界趨勢。尤其在美國，抗中更是多數人民與兩大黨的主流民意。因此，戰爭不可取，也必須避免，但那不應該是被威脅國家投降的結果，而是自由世界展現強大自衛力量，讓試圖發動戰爭者知難而退。換言之，在習近平、普廷這一類野心家未放棄對內專制獨裁、對外侵略之前，奢談和平反戰，只會帶來災難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書