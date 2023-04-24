社論》強化自我防衛才能止戰

美中對抗再度升級。據《彭博新聞》報導，美國總統拜登擬於下月舉行的G7峰會前後簽署行政命令，限制美國企業對中國人工智慧、半導體、量子計算等戰略產業投資。與此同時，美國財政部長葉倫也在一場演講上強調，在對中關係上，國安重於經濟，「即使被迫要與經濟利益做取捨，我們也不會在那些關鍵領域妥協」。拜登、葉倫有關「國安先於經濟」的舉措與談話，凸顯「美中經濟脫鉤」，並非美國政府的終極立場。但對於美國應以經貿重於一切，放棄「新冷戰」的想法，則是展現「硬的更硬」的堅定立場，強力駁斥近日甚囂塵上的對中綏靖說法。

美中對抗由前總統川普加徵中國進口關稅起始，到拜登則不但延續貿易戰，更限制先進半導體技術、設備、人才到中國，現又禁止美企投資可能提升中國軍力的關鍵產業，對抗強度一路加溫。可以說，美中對抗不斷升級，由貿易戰、金融戰、科技戰，到價值觀與地緣政治軍事對峙的全面對抗層次。再加上俄中結盟與台海、南海、東海緊張情勢升溫，一次的意外或誤判就可能觸動一場災難性的大國衝突，甚至引爆第三次世界大戰。尤有甚者，中國近年經濟快速成長，擴張軍備，加上經濟誘惑強大，抗衡中國確實需要更大的勇氣與意志；不過，從川普時期的美國獨挑大樑，單打獨鬥，到拜登協同盟友加入圍堵，形成印太架構、四方會談（Quad）與CHIP4半導體聯盟等，並在G7等既有國際峰會中凝聚抗中共防線，使得對抗中國變成一場民主自由對抗專制獨裁的聖戰，而非個別國家的利益與恩怨的爭奪。因此，對抗形勢固然險峻，卻也展現捍衛自由與人權的集體意志與必勝決心。

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然而，在這場一觸即發的衝突中，仍然造成世人的深刻恐懼，憂心生命財產安全，也擔心人命的慘痛犧牲，因此就像二戰之前的綏靖之聲紛紛出現。愛好和平、反對戰爭，本是人之常情，但部分學者、知識份子具有良好形象與號召力，又有顛倒認知的論述能力，往往能夠提出似是而非、倒果為因的論說，既為侵略者、野心家塗脂抹粉，描繪彼等為可以理性溝通、談判的對象，卻不提必須接受野心者的條件才能得到和平，亦即所謂「和平」、「反戰」根本就是棄械投降的同義詞；另一方面，則將備受侵略威脅國家的強化自衛戰力、採購武器視為破壞現狀之挑釁，扭曲其為引爆戰爭的禍首。因此，尋求和平、反對戰爭，本應以實力向侵略者展現遏阻能力，亦即備戰而不求戰，方可得到和平，卻轉而要求被侵略者威脅的國家必須屈從、忍辱偷生。近日，同時出現國內學者發動反戰聲明，以及龍姓人士在紐約時報投書，均試圖形塑台灣是挑釁的一方，是美中對抗的棋子，以致激怒中國的歪理。此等論調似乎與擾台軍機上中共飛行員對我方「做美國人走狗」的嗆聲，幾乎是隔空呼應。令人憂心的，這些人一再將俄烏戰爭歸咎於美國介入、北約東擴，造成普廷被迫反撲，似乎在引導國人由「疑美論」升高為「反美論」。而一旦台灣民眾受到這種假反戰、真投降的歪理迷惑，拒絕美國援助與購買先進武器，那恰恰會引誘中共犯台。另外，美國社會也出現部分仍需與中國交往，美中經濟不能脫鉤，才能避戰的論調。

台灣、美國出現的「反戰」、「交往」論調看似充滿良知的呼籲，卻充分曝露其天真無知的一面。主要錯誤在於認定美中對抗是一種歷史的偶然與意外，卻忽視這是結構性的必然衝突，其歷史轉折則是以習近平二○一二年上台為轉捩點。在此之前，儘管中共的「改革開放」，本質上是「經濟放鬆、政治抓緊」，但西方社會普遍對中國由經濟成長帶動政治改革仍充滿期待。及至習近平建立嚴苛的數位獨裁體制，並且以「國進民退」、「共同富裕」、「三次分配」作為黨國的支架，放棄鄧小平的「改革開放」。尤有甚者，積極編織「中華民族偉大復興」的「中國夢」，企圖將「中國特色社會主義」（實際上是數位專制體制）對外輸出，形塑另一種國際規則與秩序。而這種國際規則、秩序是以力服人，企圖顛覆現有以民主自由為普世價值的國際體系。

總之，習近平的作為喚醒自由世界重新認識共產中國的殘暴與侵略本質，不再對中共寄予期待；更認知民主世界必須挺身對抗，才能捍衛人類的文明生活方式與普世價值。如今，美中對抗、民主圍中，絕非少數政客的操弄，而是多數世人的共識，是一種世界趨勢。尤其在美國，抗中更是多數人民與兩大黨的主流民意。因此，戰爭不可取，也必須避免，但那不應該是被威脅國家投降的結果，而是自由世界展現強大自衛力量，讓試圖發動戰爭者知難而退。換言之，在習近平、普廷這一類野心家未放棄對內專制獨裁、對外侵略之前，奢談和平反戰，只會帶來災難。

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