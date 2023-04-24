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自由廣場》少年被推上犯罪第一線的年齡問題

2023/04/24 05:30

◎ 趙萃文

新北市土城區廿日發生槍擊案，一名十七歲少年持改造衝鋒槍掃射當鋪隨即投案自首，警方介入偵辦後，又查獲前幾天有另名十五歲少年及其同夥涉嫌槍擊同一當鋪，震撼社會。

目前我國《刑法》規定：未滿十四歲人之行為，不罰。十四歲以上未滿十八歲人之行為，得減輕其刑。實務上大抵會大幅減刑，若再加上自首後還能再減刑一次，是否造成近來統計上詐欺集團、組織犯罪集團趨於利用未成年人於第一線犯案，值得探究。

在外國立法例上，我國刑法將無責任能力定為未滿十四歲，限制責任能力定為未滿十八歲本就偏高。英國自一九九八年起，滿十歲視為有完全刑事責任能力，並設有專屬的少年監獄；法國為十三歲、愛爾蘭為七歲、荷蘭為十二歲，至於中華人民共和國，在二○二○年修法前亦規定未滿十四歲為無責任能力，未滿十八歲為限制責任能力，但鑒於少年的暴力犯罪不斷攀升，新法規定滿十二歲未滿十四歲者，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。以上皆可作為我國立法上之參考。

同時在刑事追訴方面，我國模仿德國，針對未滿十八歲少年制定特別刑法《少年事件處理法》，其中第廿七條先議權規定：少年犯最輕本刑為五年以下徒刑之罪者，須優先送交少年法庭，不須送交檢察官依通常程序追訴，對誤觸法網之少年極為優厚，亦符合現今刑事思潮強調特別預防思想；惟該法第七十四條規定少年犯最重本刑十年以下之罪，法院都可以審酌免刑，則現行刑法除殺人、加重強制性交等重罪外，多數罪名都可判決少年犯免刑，未免太過寬縱，不可不慎。

一般而言，少年容易低估與社會敵對後果，更高估社會對他們的寬容，所以相較於成年犯刑法的反應溫和許多，立意良善，惟現行少年事件處理法對先議權、及裁判免刑範圍過寬，不無輕縱犯罪之嫌。同時現行刑事責任年齡規定最早可追溯自民國廿四年之刑法典，是否適於科技日新月異之今日，亦值得深思。期望主政者能在維護社會安全及保護未成年人的天平上，找到最佳平衡點。

（作者為法學博士，現職大學助理教授）

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