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自由廣場》中國手機+中國基地台=資訊戰系統

2023/04/22 05:30

◎ 高正朴

俄羅斯入侵烏克蘭開第一槍的不是飛彈，而是資訊戰攻擊。資訊戰種類繁多，舉凡癱瘓政府網路、散佈假訊息，以及屏蔽資訊取得管道等，不再贅述。然最近台灣發現透過非法管道進來台灣的中國製基地台，為詐騙集團所用，以發送假簡訊的方式騙取被害人資訊，國安疑慮必須重視。

手機已經成為現代人獲得資訊的最重要管道，手機後門的問題，會不會被敵對國家利用，在平時蒐集跟監控我國人民，在戰時轉而成為攻擊我國的資訊武器，殊值關切。但在民主法治國家，手機有後門供商業上的輔助使用，例如提供升級、排除故障、防竊跟除錯等服務，之所以不會成為問題，是因為法律機制而限制手機廠商不敢逾越法律限制，畢竟如蘋果手機市占率那麼高，一場民事訴訟可能就會導致幾億美元的損失，這是民主法治制度上的防弊優勢。然而在極權國家，這些手機製造商會為其政府服務，是制度上的必然，平時即如此，更何況戰時。

然而，在戰時，國家可以接管資訊服務系統商，可以積極處理假訊息、假簡訊擴散的問題，所以手機本身雖有後門問題，但仍有方法可以減緩危害，畢竟，手機需要基地台訊號。從這個角度來看，非法入台的基地台，在平時受到詐騙集團使用與控制，在戰時是不是會被敵對國家遠端接管，然後在國內散發假訊息、假簡訊而如入無人之境，必須正視。以俄羅斯入侵烏克蘭觀之，其可能性非常高。這種硬體設備的木馬，現在已經入侵國內且正在使用中，這是重要的國安議題，而非單純的防詐議題，已經不是內政部處理的層級。

從中國品牌手機，到中國走私進入的基地台，這已經被布建成為假訊息、假簡訊的戰時攻擊系統之一。資訊設備之製造買賣，在任何國家都是被管制的，尤其極權國家要控制其本國輿論，更是不可能放任這種基地台設備流竄。尤有甚者，台灣的案子，基地台設備的操作還可以客製化成詐騙犯好操作的介面模式，可見藉由犯罪組織來加速加大在台灣佈建非法基地台，極可能是一個系統化的行動，赤裸裸的硬體資訊戰進行式，政府必須更加警覺才是。

（作者為國防大學政治學研究所博士生）

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