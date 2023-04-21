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自由廣場》搓圓仔湯成罪難

2023/04/21 05:30

◎ 吳景欽

有媒體人指稱，新北市長侯友宜於二○一四年擔任副市長時，以五百萬代價，要求其轉戰他區市議員，雖未達成協議，卻涉及搓圓仔湯，並已被人告發。只是現行對搓圓仔湯的刑事規範，卻可能出現法律與事實的治罪困境。

公職人員選舉罷免法第九十七條第一項，原本規範的處罰範圍，僅限於公職人員之選舉，並未及於政黨初選。但政黨初選，亦屬民主政治相當重要的一環，甚至有時激烈程度，不亞於公職人員選舉，若使用不正手段取得提名，卻不受法律規範，實非法治國家該有的現象。故於二○○七年全面修法時，在第一百條第一項，將投票行賄、收賄及搓圓仔湯條款等，亦擴及適用到政黨初選。

故以此次事件來說，雖當事人最終未能合意，但因選罷法第九十七條第一項之罪，乃屬於行為犯而非結果犯之性質，即只要許以不正利益，且有行求之事實，就算談判破局，也未有任何金錢交付，仍可成立本罪。又此罪為三到十年有期徒刑，依刑法第八十條第一項第一款，追訴權時效為卅年，又屬非告訴乃論，檢方自負有訴追義務。

惟搓圓仔湯的刑罰雖重，但從二○○七年將處罰擴及於政黨初選至今，訴追成效卻不彰。一個主要原因，即是政黨初選制度，並不若公職人員選舉般，受有重重的法律限制，而是委由政黨自治，致易流於少數人的恣意決定。

在如此不透明的選舉過程下，即便要被搓湯圓者，能明確指出時間、地點與內容，卻因密室協商而難找到當場目擊且屬客觀的第三者為證。尤其被告擁有不自證己罪權的保障，只要一概否認，在無其他補強證據下，成罪的可能性，實屬不高。但無論如何，藉由此案，或可用以檢驗一位總統候選人是否廉潔自持。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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