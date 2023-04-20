自由廣場》最好的能源：節能

◎ 林法正

國際能源署(IEA)主席Fatih Birol曾指出，能源效率是目前的「首要能源」(first fuel)。提高能源效率不僅能減少能源消耗與溫室氣體排放，亦能降低能源成本，在經濟、能源以及環境等層面帶來多重效益。

節省一度電的效益明顯大於多用一度電：發電需耗費大量能源，我國自產能源有限，增加發電可能會讓臺灣更加依賴進口能源。此外，發電過程無法避免能量轉換損失，且電力從發電廠到用戶端的輸配過程也會有線路損失。因此，使用一度電，代表實際發電量須高於一度電，對生態與環境負面影響也更大。而投資節能不僅當年度立即產生效益，設備使用年限內更可年年省能，若政策持續刺激節能投資，累積節能量將相當可觀。

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節能是全世界推動淨零碳排的共識：國際正如火如荼訂定節能目標，做為達成淨零排放的政策之一。如歐盟將能源效率視為重要能源與減碳策略，透過能源效率指令，設定二○三○年最終能源消費較二○二○年實績值減少十五·八％目標。法國核能發電占比雖接近七十％，在法國淨零策略(SNBC)中，仍規劃大幅提升工業、住宅、運輸等部門之能源效率。另如日本「第六次能源基本計畫」亦設定積極節電目標，二○三○年電力需求較二○一三年減少二十％。

政府推動節能值得肯定，切勿盲目扭曲成缺電：為符合國際趨勢，政府推動歷年最積極的節能措施。如在二○一三年推動冷氣適溫的基礎下，今年進一步規劃用餐時間目標二十三度、非用餐時段二十六度，預計有三十二家業者逾一千三百處據點響應，該些企業可得到專家團提供企業專業診斷及輔導。另一方面，冷氣及冰箱為我國住宅部門用電主要來源，為提升家電效率，經濟部推動住宅家電汰舊換新補助計畫，冷氣及冰箱汰舊換新為能效一級之變頻式機種，每台補助上限三千元。

隨著智慧電表大量布建，結合家庭能源管理系統(HEMS)及建築物能源管理系統(BEMS)，民眾只要使用手機APP就能方便的根據時間電價來調整家電用電時間，達到節電與減少尖峰用電的雙重效果。更重要的是，無論是更換變頻式家電、裝設智慧電表，以及發展能源管理系統等，皆可在全民節電過程中同時促進臺灣節能產業發展。

政府攜手產業與全民共同推動節能，凝聚你我力量以降低全球氣候變遷風險，朝向淨零排放目標邁進，應給予肯定，不要把節能跟缺電作過多聯想，削弱節能推動力道。

（作者為中央大學電機系講座教授）

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