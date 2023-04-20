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自由廣場》台灣「新東向」經濟發展策略

2023/04/20 05:30

◎ 曹添旺

「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」於去年十一月成立後，經過近半年來，在理事長帶領各位同仁的努力，在台美雙方，無論是府院、或美國在台協會，都高度重視這個協進會的發展，短期內做出引人注目的成績。中華經濟研究院很榮幸也是協進會的發起人之一，實感與有榮焉。

這三年來，從新冠肺炎、全球暖化及中美對峙，地緣經濟正當其道，台灣已成為全世界關注的焦點。Taiwan can help不是一句口號，從口罩國家隊，台積電落地鳯凰城帶動半導體供應鍵投資美國，無論是China +1，made in America全球的韌性供應鏈，都驗證非台灣不可。但另一方面，美國國務卿布林肯一再宣稱：中國二○二七年前將具備武力犯台能力；經濟學人雜誌也一路報導，台灣成為全世界最危險的地方。這些經貿、政治、軍事的種種現況，都在在考驗台灣政府及人民的智慧。

台灣勢必國際化、也只有透過國際化才能降低地緣政治的威脅，中經院身為台灣最大的經濟智庫之一，提出未來展望的構想，期盼透過與會先進集思廣益，凝聚共識，為台灣地位未來開拓新的方向。茲簡述如下：

其一，除了人才、技術、商業模式之外，台灣也要和美國資本市場接軌。例如中國利用美國道瓊、那斯達克市場籌資，培養了一百多家世界級的企業，台灣也應該藉由美國的資本市場，讓企業在兩地之間雙向掛牌(dual listing)，俾利壯大台灣的產業。

其二，台灣目前有產業Ｍ型化的現象。科技業一枝獨秀，但傳統產業、服務業則表現平平。因此，台灣如果可以跟美國合作，從規格、系統、資訊合作，鏈結美國傳統產業（如汽車零組件、紡織成衣、塑化產品）的上游廠商，將來可以協助台灣傳統產業鞏固在美國的市場。

其三，政府積極推動新南向政策，但根據國際貿易要素價格均等化理論，台灣的薪水可能會被新南向國家給拉下來，未來唯有透過新東向，引進技術、人才、商業模式，使台灣可以繼續領先中國大陸、東南亞，這樣就不怕薪水被拉下來。換句話說，新東向與新南向要互為犄角、相互為用，才更能壯大台灣的產業競爭力。

（作者為中華經濟研究院董事長）

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