自由廣場》凍卵挽救生育率？

◎ 陳書芳

近來有縣市提出凍卵補助，亦有立委質詢要求衛福部研議補助凍卵的可能性。一時間，「凍卵」成了解決晚婚晚育的良方。真是如此嗎？

補助凍卵究竟為了甚麼？當政府以公共預算提出凍卵補助時，不可迴避的提問是：這個政策要達到什麼目的？為了提高生育率？要提高多少？根據國際的研究，女性選擇凍卵的主因並非職涯或學習規劃，而是缺乏合適的伴侶。台灣女性凍卵的需求跟原因又是什麼？尚無資料可以參考，在不瞭解相關資訊的情況下，想透過補助凍卵提高生育率，可能是緣木求魚。

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國際研究指出，凍卵後真正解凍使用的人不到二十％。而解凍後需進行人工生殖，人工生殖的成功率則約在三十％至四十％。國內目前有的長期追蹤數據是台大醫院婦產科二○二二年發表的研究，十八年間六四五名凍卵女性，解凍使用率不到十％，而最終活產的是十七人，僅有二·六％。在解凍使用率及活產率都這麼低的情況下，以政府預算補助凍卵合理嗎？有必要嗎？何不將這些經費用來提升整體的育兒環境？

凍卵缺乏監管機制：凍卵的重點在後續解凍使用時的卵子狀態，才不至於在保存多年後卻無法使用。美國就曾發生幾起生殖機構設備故障，造成冷凍的卵子及胚胎損壞。因此，需要進一步探問的是，台灣對凍卵機構的管理是什麼？消費者如何保障權益？

事實是，在台灣，凍卵目前無「法」可管。

根據目前法規，生殖細胞的保存由《人工生殖法》規範。然而，《人工生殖法》的規範範圍僅有捐卵的女性，不包含保存卵子給以後的自己使用之情況。並且，對於提供凍卵的機構也沒有規範、沒有監管機制，若是凍卵後卵子保存不當，便成了個人與凍卵機構的糾紛。

在補助凍卵前，政府應先完善對人工生殖相關機構的監管機制，包括對設備的監控管理、對冷凍成功率／解凍成功率等相關數據的追蹤、對女性或胎兒的健康評估、對廣告的管理等，再來談補助，否則就跟將預算丟進水裡一般虛無。

推動凍卵可能掩蓋真正的社會問題：女性個人在經過評估後選擇凍卵，可能是保存生育力的一種方式。但若是政府要推動相關政策，則需要更多的評估、規劃與配套，而非頭痛醫頭地灑錢補助。除了成效可能不彰，更必須謹慎面對後續的社會影響。

延遲生育的結構性因素很多，相關研究也多有探討。若在沒有配套的情況下推動凍卵，可能掩蓋真正的問題，對解決晚婚晚育並無幫助。

（作者為台灣女人連線秘書長）

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