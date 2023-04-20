社論》「非綠」幻想曲

「非綠」有個口頭禪「避戰謀和」，最近又有所謂的「化解美中對抗」、「中美溝通橋樑」。這些論調，與美中關係的現況很違和，因為北京與華府都心知肚明，雙方的衝突結構已經形成。尤其這兩年多來，美方如果還有所保留，中方早已豁出去了。國際上，也沒有國家敢說化解、溝通美中對抗的話，反倒是馬克宏宣稱要避免被捲入美中衝突。「非綠」的幻想曲，未必是對地緣動態的無知，而是刻意引導國人「疏美親中」，明年也支持這樣的總統候選人。

上週，金融時報披露，中國偵察氣球事件，導致布林肯延後訪中行程，美方有意重新安排布林肯訪中，但北京已向華府表明不準備重新安排，因為它還在觀察拜登政府如何處理調查報告。另，上個月習近平訪問俄羅斯，力挺普廷、深化兩國全面戰略協作夥伴關係，「百年從未出現的變革正在降臨，我們將共同推動這變革」。這幾天，中國國防部長李尚福訪問俄羅斯，普廷對他指出：透過軍事部門合作，交換資訊，並在軍事技術合作領域共同努力，還舉行聯合演習；演習已在遠東和歐洲舉行，涉及陸海空三軍，這是加強俄中高度信任與戰略性質的關鍵領域。而先前，李尚福拒絕美國國防部長奧斯汀的通話建議。西方國家都在密切注意，李尚福此行有關中國軍援俄羅斯的蛛絲馬跡。

請繼續往下閱讀...

不過，烏俄戰爭當下，必須同時應對中國在台海挑釁的拜登政府仍以靜制動。布林肯：我們希望確保競爭不會演變成衝突。這樣的思維，似乎是從全球經濟的角度出發，同時也沒有否認軍事對抗之存在。軍事的針鋒相對準備，不妨多聽駐防印太現場的軍方發言─印太司令部司令阿基里諾：目前趨勢正朝錯誤方向前進，但美軍已經做好因應任何突發事件的準備，在必要時軍隊能迅速抵達台灣是件很重要的事；太平洋艦隊司令帕帕羅：美國海軍已經為協助台灣做好準備了，但他本人永遠不會承認已準備充足；太平洋空軍司令維巴赫：若中國對台灣發動戰事，美軍屆時須聚焦於擊沉中國船艦，這是他本人從裴洛西訪台引發中國一連串軍事活動得到的重要教訓。

不宜等閒視之，今年兩會期間，習近平罕見點名批評：「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。」回應馮德萊恩時，習近平也撂下狠話：「誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。」習近平打開天窗說亮話，印證了美中阿拉斯加會談、天津會談的中方戰狼姿態，源自習近平的幽暗之心。中國的指標性學者王緝思便說：「我和一些決策者談過，他們說，對那些試圖遏制中國的國家，我們要怎麼改善關係？」他的結論是：中國已不對改善中美關係抱任何期望。

二○一八以來，短短五年之間，美中關係隨著地緣動態快速下墜，貿易戰、晶片戰、網路戰、能源戰不斷擴大戰場。新冠疫情為害全球，卻拒絕溯源調查、反誣美國。烏俄戰爭，對普廷假中立、暗力挺，軍援打擦邊球。凡此，又催逼了惡化的速度，前景不得不令人悲觀。美國對中，從川普到拜登、國會兩黨共識，對抗趨勢不變。中國對美，習近平三連任、政治局一把抓，「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「你們從實力的地位出發同中國談話」，這些「中國人不吃這一套」的「習語錄」，不啻預告了即使美國致力避免衝突，也煞不住習近平追求「中華民族偉大復興」的「霸權夢」。

於是，中國好像在折騰自己，改革開放迴轉到對向車道，韜光養晦的迷彩裝也一絲不掛了，尼克森以來美中夥伴關係遂直轉急下。習近平的新時代，美中衝突結構，正在全球全面舖陳。可以說，骰子已經擲下去了。專制、民主分列式，幾乎每天上演。「美國隊友」，絡繹不絕訪問台灣，也是其中的場景。在這個節骨眼上，罔顧中國是挑釁者，還奢談「兩岸恢復交流溝通」，彷彿是錯在被霸凌的台灣哩！所謂的「親美友日和陸」，已屬癡人說夢了，所謂的「避戰謀和」、「化解美中對抗」、「中美溝通橋樑」，尤令人有站在中國同一邊之感。不久前訪問台灣的美國眾議院外交委員會主席麥考爾直言：「當我得知台灣前總統馬英九在蔡總統赴美的同時訪問中國，我就確信中國一定會想辦法影響台灣下次大選，力圖不必動武就接管台灣。」問題在於，台灣人民也看出端倪了嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法