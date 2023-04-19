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自由廣場》一○八課綱下 高中非學術性社團的生存危機

2023/04/19 05:30

◎ 游杰翰

近日報載北部明星高中手語社招生面臨困難，甚至步上倒社命運。筆者以自身經驗觀察發現，一○八課綱實施後，許多康樂性及音樂性高中社團運作面臨極大挑戰，不論是社團規模及參與都較過往降低非常多。

比起這些社團，更多人意願選擇與學科相關的學術性社團，如科學研究社、程式研究社、模擬聯合國社。多數學生選擇原因不外乎認為這些社團參與經歷，比較能展現自己在某個專業領域的才能，藉此豐富學習歷程以增添申請入學優勢。

由於必修課程刪減部分教學內容，使得有些學生會利用參加學術性社團來補足課堂學習不足。而台灣教育環境普遍以升學功利為導向，師長及家長多半不鼓勵學生參與較須花費時間練習的社團，一○八課綱強調歷程探索往往被扭曲解讀「不要浪費時間做與目標科系無關的活動」。

此外疫情對於重視實體交流活動的社團無疑是致命性衝擊。過去三年很多練習及實體活動取消，這段空白的期間，對需要舞台展演交流的社團來說喪失許多機會，進而影響經驗傳承。

一○八課綱、教育現場心態及疫情因素，使得注重練習及交流的社團面臨嚴重生存危機。學生因升學壓力而在有限時間內優先選擇學術性社團固然可理解，然而筆者認為參與社團應遵循興趣而非強烈升學目的，不只學科知識，課外活動參與也應受到重視，我們得重新思考上述現象是否為正常的教育。

（作者是大學法律學系學生）

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