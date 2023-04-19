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社論》跨越歷史斷層的「終戰世代」

2023/04/19 05:30

辜寬敏先生追思會將於這個禮拜天舉行。（資料照）

二月廿七日，辜寬敏先生以九十六歲耆壽走過「台獨人生」，追思會將於這個禮拜天舉行。辜先生屬於「終戰世代」，即，太平洋戰爭結束，台灣由日本殖民轉向中國外來統治，當時已經成年的一代。「終戰世代」，面對時代變局，有人不得不屈服於蔣氏政權，田螺含水過冬等待春天，有人則在二二八事件後醒悟台灣獨立之必要且付諸行動。如今，「獨立的台灣」、「台灣獨立」，成為台灣與民主世界的主流，「終戰世代」堪稱先行者。李登輝，進入蔣氏政權體制，最後推動民主化、本土化，讓「台灣的主張」獲得話語權。彭明敏、辜寬敏等，始終在蔣氏政權體制外，更淋漓盡致地倡言「台灣要獨立」。

「終戰世代」，所走的台灣這條路，像是跟不可能挑戰。這個世代之後，「戒嚴世代」、「黨外世代」，接棒反抗外來政權。一九八八蔣氏政權終結，一九九二立委悉由台灣選舉，一九九六總統直接民選，「民主世代」逐漸嶄露頭角，主流民意成為護國神山。值得樂觀的是，地緣板塊又再劇烈碰撞，台灣的風險上升但機會更大。二戰結束後，新的國際結構及其後續修正，將台灣定格化為新秩序的被動者。這個島嶼作為被動者，幾乎只能隨大國主動者而行動。幸而，經濟奇蹟，寧靜革命，科技產業，埋下時來運轉的伏筆。驀然回首，誠屬不易。「終戰世代」縱有不由自主的遺憾，仍堅持一生擺脫台灣人的悲哀，令人感動。而他們的生命總譜，則是由「戰前世代」所定調。

台灣的「戰前世代」，適逢明治西化、大正民主。雖然不是完全沒有獨立想像，但這個世代的主體思考尚未成熟，菁英聚焦於向日本帝國議會爭取在台灣設置自治議會。這種思想與行動的結果，有別於也是日本殖民地的朝鮮半島、法國殖民地的印度支那，都有不同傾向的獨立建國運動。於是，終戰之後，兩地各自出現南北韓、南北越。台灣，不僅沒有搭上列車，反而歡慶「回歸祖國」。林獻堂等「戰前世代」，組成台灣慶祝國慶籌備會，為台灣光復向蔣中正致敬。接下來就是光復節，陳儀接受日軍投降後宣布：從今天起，台澎已正式重入中國版圖，置於中華民國政府主權之下。太平洋戰爭結束了，台灣空留未完成的歷史。

一九四七，瀰漫火藥味的台灣，終因一起查緝私煙案，引爆成全島動亂的二二八事件，蔣氏自中國派軍來台鎮壓、屠殺，繼而國共內戰逆轉，蔣氏政權敗退台灣，白色恐怖揭開序幕。從戰前到戰後，台灣悲劇性的開端，具有中國內戰、國際冷戰的雙重陰影，其中主觀性的因素在於，「戰前世代」稍欠高瞻遠矚，未能藉由改變世界的二戰格局，為台灣策劃一條主體道路，卻徘徊於日本、中國的十字路口。這種認同分歧，緣自歷史的局限，令人遺憾。當下，台灣又有另一種認同分歧，令人憂心。比歷史幸運的是，至少眼前的分歧，其中之一已經定錨在台灣作為自己的國家。

不無象徵主義的寫照，辜寬敏與同父異母兄長辜振甫，一個家族、兩種認同，似乎預示著台灣的內部複雜性。終戰前後，「戰前世代」的選擇或怯於選擇，令「戰後世代」陷入「薛西弗斯困境」。國共內戰的中國代表權之爭，美國聯中制蘇的冷戰大國棋局，為錯失獨立建國列車的台灣，增加戰前沒有預購票的上車難度。曾經，二十世紀上半場，孫中山、毛澤東，皆曾因本身政治需要，支持台灣（從日本）獨立。無奈，戰後，時移世易，當年的易取，後來卻難求。「戰前世代」耽誤了「終戰世代」，也耽誤了往後的世代。

一九四五，受降被扭曲為光復，一九五二生效的舊金山和約，可謂直接打臉。台灣地位未定論，應是貫穿舊金山和約、聯大二七五八號決議、中美上海公報、台灣關係法的主軸。可惜，身處歷史現場，難免當局者迷。縱使爆發二二八事件，面對來自中國的光復論述，台灣仍低調要求居多：「台灣由台灣人全面自治」，「目前台胞所要求的不是獨立，而是提早實施憲治」。如此委曲求全了，蔣氏政權的答案很冷酷：機關槍掃射。少數有識之士，落得流亡美日，救贖台灣獨立。最近，那一段歷史，彷彿以不同的型態重演，現在台灣內部的氣氛，仍可見類似「戰前世代」的拘謹。如果「終戰世代」的接棒者，仍以猶豫之心迴避勇於承擔，未來世代是否選擇機會更少？正當台灣再度捲入地緣漩渦，過去與自己的國家擦身而過的錯失，深值台灣所有主人引以為鑑！

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