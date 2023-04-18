自由廣場》（鏗鏘集）「內定」總統候選人

◎ 王景弘

有換柱前科的國民黨，暗示侯友宜是「內定」總統候選人，先把他掛出來受風吹雨打太陽曬。「內定」就是程序未完，並非確定；正式出場的柱子都可以抽掉，換「內定」更不需要理由。

侯友宜在國民黨有點像王金平，唱低調，講修養，喊空話，善圓滑，有朋友，沒有敵人，但藍營疑忌他們藍皮綠骨。王金平栽在馬英九手裡，侯友宜被國民黨殘餘看扁，他的歷練與見識，讓抨擊者振振有詞。

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台灣人性格怕得罪人，國民黨台籍政客很聽話，套成語說空話，缺少願景與策略。侯友宜喊「好好做代誌」，台灣民主已經建立，「人民更關心安居樂業，能不能安全安定生活」，很動聽，卻是空話。

我們從小受父母師長的教誨，就是「好好做代誌」，那是「社會化」叫人誠實敬業的初步，不好好做代誌，就前途「無亮」。要當總統只知好好做代誌卻不夠，那只是做人做事的低標。

安居樂業，人民過好生活，當然是理想的烏托邦，「禮運大同篇」的小部落世外桃源，現代國家難以實現，更何況有人要沒收你的民主，不讓你過好日子。英國和美國建構民主幾百年，還是在衛護民主。總統的職務不是「拚經濟」的單項服務。

國民黨雙雄侯友宜和郭台銘，一個低調，一個高調，重點都是民主不能當飯吃，他們要讓人民過「好日子」，但「好日子」沒有定義，對威脅民主、不讓你過好日子的中國沒有對策。他們缺少當總統最需要的國家願景（the vision thing）。

國家大事與在商言商，有錢大家賺不同，也不是部落帝制，凡事可獨斷獨行，沒有國家願景，只空口喊「相信我，這事我辦得到」，那跟王祿仙要人相信他的百靈丹「有病治病，無病強身」，同樣只是騙術。

（作者為資深新聞工作者）

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