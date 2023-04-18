自由廣場》台美軍事合作項目 必須有所突破

◎ 姚中原

中共日前以蔡總統過境美國與眾議院議長麥卡錫會面為藉口，在台灣周邊執行「環台軍演」，大量機艦侵擾我周邊空海域；中共航母山東艦編隊首度參演，四月七至九日三天，進行高達一百廿架次航機起降；國防部證實，山東艦有四架次「殲-15」，闖進我東南海域。去年八月，北京也不滿時任美國眾議院議長裴洛西訪台，違反國際法並劃設軍事演訓禁航區，在台海周邊六個海域實彈射擊，發射東風導彈飛越台灣上空，實施大規模「圍台軍演」，驚動國際。

連續兩年，中共以高壓軍事侵擾台灣的行徑，不只對台海區域的穩定構成嚴重威脅，更有意以「實戰化聯合軍演」方式挑釁國際，全球民主國家都應警覺。

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面對中共機艦頻頻逾越海峽中線、侵犯台灣領空領海的準侵略行為，未來台美軍事合作項目，恐不能再侷限於「供售台灣防衛性武器」、「台美軍事人員交流」、「軍事情報分享」、「美軍派員觀察漢光演習」等戰術層次；必須朝「台美舉行聯合軍事演習」、「台灣參加環太平洋軍演」的戰略方向發展，才能有效應對中共強度越來越高的軍事挑釁。

美國國會去年通過「二○二三財政年度國防授權法」，其中有多處係針對台海局勢以及美軍應與台灣進行聯合軍演的重要條文。該法提到，美國必須尋求並有效運用現有部門，改善美台的軍事力量備戰狀態；尤其美國國防部與台灣的聯合軍事演習是提高備戰準備的重要關鍵；以及應邀請台灣海軍參加在二○二四年舉行的環太平洋軍事演習。

由美軍印太司令部主導，每兩年舉行一次的「環太平洋軍事演習」，地點在美國夏威夷群島周邊和珍珠港，是全球規模最大的國際海上軍事演習。每年都有英、法、德、日、澳洲等廿多個國家參加。二○一四年與二○一六年中共人民解放軍曾兩次參與演習。但因近年中國在南海的軍事擴張，造成亞太不安，導致中美關係緊張，二○一八年美國即不再邀請中國。在過去幾屆的環太平洋軍演，由於美軍只允許台灣以觀察員身分派軍官參加，演訓效果有限，台灣也無法充分發揮國際影響力。

台灣海軍艦隊能否參加明年環太平洋軍演，是台美軍事合作必須突破的重點和當務之急。因為台海穩定不僅是區域問題，更是全球關切議題。尤其台海安全的維護，絕非只靠「台美軍事合作」即能確保，從全球安全戰略角度分析，台灣也須與亞太周邊友好國家建立實質的軍事交流。未來台灣如能參加美軍及其盟國的聯合軍事演習，不僅可提升國軍部隊訓練層次，增加作戰實務互通性；更可逐步建立起實質同盟關係，以增強台灣軍事力量的備戰狀態，也才能更有效嚇阻或因應未來台海戰爭的發生。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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