社論》台股應戒掉「國安基金」奶嘴

至今最長的國安基金護盤行動終於結束了。國安基金去年七月進場，共二七五天，超越二○一五年歐股暴跌時護盤二三二天的紀錄，成為史上進場最久的一次。進場期間台股累計上漲十三．二九％，優於多數主要股市，國安基金投資報酬逾十五％。就穩定股市、投資績效而言，國安基金護盤行動堪稱「功德圓滿」，但此一「豐碩戰果」並不能消除外界對國安基金角色的質疑。

國安基金設於二○○○年，是法制化的護盤基金，在依循市場機制運作，官方極少介入、干預的全球資本市場上實屬罕見。事實上，當初國安基金成立的宗旨，基本上是針對「非經濟因素」對市場造成的衝擊，以挹注流動性的不足，並非對抗因景氣周期循環所造成的股市下滑。就受到中共不時威嚇、充滿地緣政治風險的台股而言，國安基金的設立確實有其需要。然而，分析國安基金至今進行的八次護盤，前期較重兩岸關係與國內政治緊張，如二○○○年政黨輪替、二○○四年三一九槍擊案，後期則逐漸偏重經濟因素，如二○一一年的歐債危機、二○一五年中國經濟趨緩拖累全球股災、二○二二年因美升息、全球通膨等，可見國安基金已逐漸偏離設立初衷，而成為穩定盤勢的控盤工具。尤有甚者，國安基金護盤時間愈來愈長，從第一次僅進場五天，到第四次的九十天、第五次的一百二十天，到最近三次都超過兩百天。等於國安基金已由緊急事態下的護盤工具變成常態化的護盤機制，導致國安基金的存在與角色備受質疑。

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首先，資本市場運作本依循市場機制，價格漲跌由買賣雙方共同決定，縱使監管機制容或日趨嚴格，但也不是為了干預市場，反而是在排除市場上的非法操控力量。由國安基金的設立宗旨︰「為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定」；以及其動用條件︰「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，便可了解其之介入金融市場，主要仍在因應屬於非經濟因素之國內、外重大事件，而非作為逆景氣而行的市場振興工具。由實際運作觀之，國安基金似乎不再是針對如中共環台軍演等地緣政治風險，而是用以提振受經濟因素影響下的投資人信心。其次，國安基金操作日趨長期化，而非短期突發事件的救急措施，因此容易成為政治操弄的工具，恐將傷害市場的公平性與透明度。尤可議者，國安基金進場的重要功能即在提振投資人信心，化解流動性停滯危機，但去年進場護盤時，雖說台股下跌超過兩成，但日平均交易量仍有兩千億元，顯示低檔仍有承接力道，流動性無虞；而且當時加權指數仍約一萬四千點，屬台股高檔區，而國安基金依然進場護盤，且一進場就長達兩百多天，作用何在，令人不解。股神巴菲特有句投資名言︰「在別人貪婪時恐慌，在別人恐懼時貪婪」，反映股市樂極生悲與否極泰來的生態循環，不必國安基金在這種市場的正常起伏下，以救世主的姿態來拯救投資人。

事實上，財經政策受到質疑者不止國安基金一端，例如實施多年的現股當沖證交稅減半的政策，便是一種邏輯錯亂的案例。金管會以活絡市場交易量為由，在二○一四開放現股當沖，更在二○一七進一步實施現股當沖證交稅減半，之後政策便一延再延，當沖減稅幾乎成了常態。當沖證交稅減半，美其名為活絡市場，實質上是在替券商創造商機，以及增加稅收（表面上稅收減半會減少稅收，但因成交量大幅擴增，稅收反而增加）。這種作法可能產生幾點副作用。首先，何以長期投資人的證交稅比當沖者要多上一倍？政府不是應該鼓勵長期投資而非短線交易？其次，當沖必須當天完成買賣，多留一天都沒有稅負優惠；而企業的價值如何可能在一天內有重大變化，當沖者所追求者乃是極短時間內的價格波動而已，本質上就是「對賭」。尤有甚者，股市短線交易者十之八九都是虧錢，當沖虧損者亦比比皆是。據統計今年第一季，整體當沖慘賠五十二億元，而且大多數是小額投資人，政府豈能毫無責任？

國安基金八次進場護盤，愈來愈像是投資人的奶嘴，更在投資市場上形成一種重大的道德風險，亦即一旦股市重跌，投資人便會產生國安基金進場護盤的不理性期待。前兩年外資大賣台股，國安基金進場無異成為外資的提款機，使之順利獲利了結、落袋為安，更是令人憂心。其實，除了重大地緣政治風險之外，市場機制幾乎可以解決金融市場產生的問題，本身就是一種救市的機制。一旦不幸發生兩岸衝突等重大事件，國安基金進場穩定市場，相信不會遭到非議；至於平時，國安基金備而不用，尊重市場機制，才能使台灣股市成為一個真正的成熟市場。

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